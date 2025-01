Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela

¿Se armarán los fregadazos? ¿Estados Unidos querrá invadir Venezuela? ¿Alguien de la arena internacional le hace caso a Maduro? Todas son preguntas válidas.

Y es que el domingo pasado, el usurpador venezolano soltó que quiere “liberar” a Puerto Rico de Estados Unidos. Eso sí, muy listillo, dijo que eso será con el ejército de Brasil. Hasta este momento, tanto Brasil como nuestro vecino país del norte no han dicho nada. Supongo que es porque siguen carcajeándose de su propuesta. Fue en la clausura del “Festival mundial internacional antifascista por un mundo nuevo” (¡qué manera de redundar con aquello del mundo mundial!), celebrado en Caracas del 9 al 11 de enero, que Maduro se lanzó con tan deschavetada propuesta.

Sería bueno saber qué significa “fascismo” para el dictador venezolano -seguramente considera que es todo lo que sea oposición-, pues su gobierno se acerca muchísimo al mismo.

Ahora bien, la balandronada de Maduro tiene bastantes lecturas. Las medianamente “serias” señalan que lo que busca es que no se hable de su toma de protesta y de su fraudulenta presidencia. Suena lógico. Y es que decir que su presidencia es la consolidación de una dictadura y la certificación de un robo de elección es poco comparado al desdén que él tuvo por la decisión de los venezolanos en las urnas.

Pero volvamos a su chorrada: ésta tuvo tan poco valor que la gobernadora de Puerto Rico tardó un día completo en sugerir que Trump dijera algo al respecto (¿y por qué Trump y no Biden? Pues porque para ella -como para muchos- el presidente norteamericano saliente ya es un “lame-duck”/un pato cojo). El caso es que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, mandó una misiva a Trump, sus declaraciones a CNN vía correo electrónico, en las cuales remataba: “Tomamos las palabras de Maduro con mucha precaución porque estamos hablando de un dictador que tiene los recursos económicos, que no se ha escondido en hablar de la independencia para Puerto Rico”.

¿Será que Maduro está haciendo una apuesta absoluta para que Estados Unidos invada Venezuela y sea la forma de sacar adelante su país? Lo sugiero porque no veo otra manera de hacerlo.

En sus delirios de grandeza, Maduro dijo que su agenda de liberación fue escrita por Simón Bolívar… Viendo como tiene a su país, el “liberador” seguramente lo pasaría por las armas. Entre otras cosas, Maduro sentenció: “Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico”, haciendo alusión al militar brasileño que coadyuvó para la independencia de Venezuela. O sea, quien irá al frente, murió hace poco más de 150 años (1869)…

Además Maduro olvida que Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos desde 1898. No solo eso, en 1952 Puerto Rico se convirtió en “Estado Libre Asociado”, con lo cual sus habitantes pueden elegir gobernador y miembros de su Asamblea Legislativa y continuar como territorio no incorporado a EEUU, teniendo para ello la aprobación del Congreso de ese país. ¿Eso qué significa? Que si hoy los boricuas pudiesen votar por el presidente de los Estados Unidos estando anexados a dicho país representarían 6 millones de electores adicionales…

No hace mucho hubo un plebiscito en la isla que ofrecía tres alternativas de respuesta: (1) continuar con la soberanía en libre asociación con Estados Unidos; (2) volverse el estado 51 de EEUU; (3) la independencia total. La votación fue aprobada por el gobierno de la isla, pero no tuvo carácter vinculante pues no fue realizada con el auspicio del Congreso de los Estados Unidos. El 56.8% de los votantes eligió ser un estado de los Estados Unidos, seguidos por un 30.9 % que prefiere la independencia y un 12.33% que desea continuar siendo soberanos en libre asociación con los EEUU. Por lo visto, Maduro no tiene idea de hacia dónde soplan los vientos del sentimiento proyanqui de los boricuas.

Tres en Raya

Manuel Noriega, presidente de Panamá, le declaró la guerra a Estados Unidos un 17 de diciembre de 1989; el 20 del mismo mes ya lo habían derrocado. ¿Busca Maduro una intervención por parte de Estados Unidos? Con aquello de que Trump busca expandir sus territorios, tal vez no le molestaría anexar Venezuela.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ