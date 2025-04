Exesposa de Daniel Bisogno y familia del conductor de Ventaneando habrían tenido acercamiento para entregar las cenizas

Luego de varias semanas en medio de la polémica debido a la herencia y las cenizas de Daniel Bisogno, todo parece indicar que la familia del fallecido conductor de Ventaneando y la exesposa del también actor podrían llegar a un acuerdo y dejar atrás los malos entendidos.

Y es que, luego del comunicado de prensa que emitió en sus redes sociales Alejandro Bisogno, hermano de Daniel en el que aseguró que Cristina Rivapalacio habría roto relación con ellos, y que no sabían el paradero de las cenizas del conductor, ahora se ha dado a conocer que la ex esposa y madre de la hija de Daniel habría buscado a la familia de su ex para llegar a un acuerdo.

¿Devolverán las cenizas de Daniel Bisogno?

A través de un video publicado en sus redes sociales, la periodista Ana María Alvarado reveló que Cristina Rivapalacio, ex esposa y madre de la única hija de Daniel Bisogno habría llamado por teléfono a Ivette, hermana del fallecido conductor para calmar la situación y llegar a un acuerdo.

“La exesposa de Daniel se ha comunicado con Ivette, su hermana, para decirle que le va a entregar las cenizas de Daniel para que ya todo esté en paz y no hablen de que tiene mala voluntad y mal corazón”, dijo Ana María Alvarado

La periodista de espectáculos, además aseguró que la exesposa de “El muñeco” también llegará a un acuerdo con la familia de Daniel para que puedan convivir con Michaella, la única hija del conductor: “ Y también va a permitir que por fin vean a la niña después de tantos problemas que ha habido por la situación de la herencia”.

Finalmente Alvarado dejó claro que, lo anterior no quiere decir que Rivapalacio y la familia de Daniel Bisogno tengan una gran relación y dejen atrás los malos entendidos, sin embargo, sí deja claro el interés de la ex del presentador de Ventaneando para que todo corra de la mejor manera posible, por el bien de su pequeña.

Pati Chapoy deja claro que Michaella es la única heredera

Luego de que el pasado 13 de abril, Alejandro Bisogno publicó el polémico comunicado de prensa, unas horas más tarde, la misma Pati Chapoy salió en defensa de Cristina Rivapalacio y Michaella Bisogno, la única hija del fallecido conductor de Ventaneando, quien aseguró que la menor de edad será la única beneficiaria de los bienes del también actor.