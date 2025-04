Día del Niño 2025: 10 canciones para reflexionar sobre los niños y su relación con los adultos

La relación de los adultos con los niños ha estado marcada desde siempre por dinámicas de protección, compañía y formación, en las que el amor, la responsabilidad y el compromiso son elementos clave para el bienestar de los menores.

Sin embargo, estas relaciones tampoco están exentas de situaciones que, lejos de jugar en favor de los niños, generan impactos negativos en ellos, y pueden ir desde el abandono hasta los maltratos físicos y sicológicos

La música, como un poderoso vehículo para reflejar la condición humana, es capaz de contar historias de cómo los adultos ven a los niños, las decisiones que les afectan pero también la preocupación por su bienestar.

Aquí te compartimos 10 canciones para reflexionar sobre los niños y su relación con los adultos.

Esos locos bajitos, Joan Manuel Serrat

Un tema que reflexiona sobre la influencia de los padres en el crecimiento de los hijos y cómo la actitud y la personalidad de los pequeños se moldea en función de los deseos y de los referentes de los más grandes. "Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir, por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir".

Father and Son, Yusuf / Cat Stevens

Un hijo quiere separarse de su familia, probar su suerte y forjar su propia vida; no sabe cómo explicarlo, pero está seguro de que llegó el tiempo de emprender su propio camino. El padre, temeroso y confundido, trata de disuadirlo, "aún eres joven, ese s tu defecto", le dice. Un tema melancólico en el que Cat Stevens cuenta la tensa plática entre el hijo, motivado por el ímpetu de explorar la vida, y el padre que alude a la experiencia de los años para retrasar un destino que su hijo ya eligió.

Jeremy, Pearl Jam

Esta canción nació a partir de una historia real. Una mañana, Eddie Vedder, leyó una nota en el periódico que lo conmovió profundamente; era la historia de Jeremy, un adolescente de Texas que se quitó la vida frente a sus compañeros de clase. El impacto en el líder de la banda Pearl Jam fue tan grande que decidió escribir una canción que cuenta los posibles motivos que llevaron a Jeremy a suicidarse: la falta de atención de sus padres y las burlas y las bromas de las que era víctima en la escuela.

Hell is for children, Pat Benatar

La historia de esta canción también estuvo inspirada en una noticia sobre abuso infantil que la cantante estadounidense Pat Benatar leyó en el periódico. Junto con el bajista Roger Capps, Benatar escribió una letra que aborda el horror y la angustia del abuso y la negligencia infantil, después trabajaron en la música: notas intensas que pudieran transmitir el sufrimiento de los niños que impactó a Pat cuando leyó sus historias.

Luka, Suzanne Vega

"Si escuchas algo en la noche, alguna clase de problema, alguna clase de pelea, simplemente no me preguntes qué fue". Así le habla Luka a los oyentes de esta canción escrita por la cantante estadounidense Suzanne Vega. Es una situación de maltrato narrada en primera persona por Luka, una niña o un niño que vive en el pie a quien lo escucha no meterse en sus asuntos, pero al mismo tiempo habla de la violencia que sufre. "Solo te golpean hasta que lloras, y después de eso no preguntas por qué".

No son of mine, Genesis

Esta canción de la banda británica Genesis cuenta la historia de un chico que decide escapar de casa, donde la familia sufre abusos por parte de su padre, y aunque después decide regresar, lo único que encuentra es el rechazo de él. En una entrevista para Rocline en 1991, Phil Collins dijo sobre esta canción: "El padre se comporta como una especie de monstruo con la familia, está abusando del hijo o de la madre. No estoy completamente seguro de a quien, y eso se dejó deliberadamente al azar. Descubrí que muchas personas que oyeron la canción se sintieron identificados con la misma, como si hubiese sido escrita para ellos".

Los hijos de la oscuridad, Franco de Vita

Debajo de la ciudad, "donde la vida no cuenta, sino 5 minutos de más", encuentran un lugar para burlar el hambre y los peligros del mundo los niños en situación de calle. A través de una letra que describe con crudeza las condiciones en las que viven estos menores y una música densa y oscura, el cantante venezolano Franco de Vita hace un llamado a la sociedad para voltear a ver esta realidad que prevalece en las grandes urbes del mundo.

A better future, David Bowie

Esta canción es una contundente plegaria que Bowie hace Dios, exigiéndole un mejor futuro, uno en el que se lleve el miedo bajo el cual todos nos encontramos, o de lo contrario tendrá que dejar de creer en él. Y en esta plegaria, el "camaleón del rock" no se olvidó de los más pequeños. Preocupado por su presente y por su futuro, Bowie clama: "Dales a mis hijos una sonrisa radiante, dales luna y un cielo sin nubes".

Cada niño es un rey, Luis Pescetti

Esta canción surgió a partir de un poema del cantautor y escritor argentino Luis Pescetti, con música de Juan Quintero y Jesús Fernández. En estas letras, Pescetti reivindica el valor de cada niño por el simple hecho de serlo, así como uno de sus derechos más importantes: existir y tener una identidad, porque "cada niño es un rey sin un rey por encima, con su nombre y su voz, y una luz que ilumina".

Si Peter Pan viniera, Ismael Serrano

Si una noche nos visitara Peter Pan viniera a visitarnos una noche, ¿cómo le contaríamos los problemas a los que se enfrentan los niños en este mundo? Esa es la duda que inquieta al cantautor español Ismael Serrano en este melancólico tema. Si en el país de Nunca Jamás la mayor preocupación de los niños es esconderse del Capitán Garfio, los problemas de este mundo para ellos son mucho mayores. "Mowgly coserá botas en Ceilán, no escuchará rugir de noche a Bagheera. Tom Sawyer reirá tras el humo del crack si en esta redada logra salvar la vida", canta Ismael imaginando un escenario que no dista mucho de la realidad de las infancias.