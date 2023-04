Salma Hayek: este es el ejercicio con el que mantiene un vientre plano

Las vacaciones de Salma Hayek no han llegado a su fin y luego de semanas presumiendo su viaje por Jordania, en donde también impuso moda con un look ideal para estar fresca en esta temporada de calor, ahora la actriz sorprendió con una sesión de fotos en medio del mar con la que demostró que los trajes de baño amarillos serán la obsesión del verano y perfectos para mujeres maduras. Por supuesto, sus lecciones de moda no son las únicas que han llamado la atención de sus fans, pues dejó ver su figura al natural en donde un cutis de quinceañera y un vientre plano y perfecto se convirtieron en los grandes protagonistas.

En más de una ocasión la actriz mexicana ha compartido algunos de los trucos que sigue todos los días para seguir luciendo de 20 a los 56 años, como es el caso de mascarillas de oro y no descuidar su alimentación para presumir una piel suave y firme; sin embargo, hay una larga lista de detalles que no se pueden pasar por alto y que luego de verla nadando en el mar y presumiendo la figura, merece la pena recordar. ¿La mejor parte?, es que muchas mujeres podrán poner en práctica estos tips, pues Salma Hayek al igual que muchas sabe que la falta de tiempo a veces es impedimento para hacer ejercicio.

Por suerte, la protagonista de "Frida" sabe mejor que nadie que la constancia y disciplina, aún en momentos en los que la agenda está muy apretada pueden ayudar a conseguir que la piel y los músculos se mantengan en su lugar; al mismo tiempo también destacan otras ventajas como quemar grasa de forma rápida y ganar flexibilidad. ¿Te animas a robarle la "rutina" de ejercicio a la famosa?, en poco tiempo notarás una transformación entera al marcar una cintura pequeña y a presumir un vientre plano sin demasiado esfuerzo.

Así entrena Salma Hayek para lucir el cuerpo torneado después de los 50

En una entrevista con la revista People, la también actriz de "Eternals" aseguró que aunque la falta de tiempo la consuma, siempre procura hacerse un espacio para practicar sesiones de Hatha Yoga o yoga reparador. ¿Habías escuchado hablar de ellas?, si la respuesta es no, en cuanto conozcas los beneficios querrás comenzar a entrenar todos los días, pues el cuerpo entero se ve involucrado y por lo tanto los resultados se notan en toda la figura, ¡y en cuestión de semanas!

De acuerdo con los expertos, el Hatha Yoga consiste en realizar algunas posturas (asanas) con las cuales los músculos ganan firmeza y elasticidad; mientras que otras más conocidas como pranayama son perfectas para controlar la respiración y de hecho ayudan a la meditación, algo que la propia Salma Hayek ha presumido en sus cuentas oficiales. Al tratarse de una combinación entre estos dos aspectos principales también se obtienen otras mejoras en el organismo como:

Eliminar el estrés y promover la relajación

Aumentar la flexibilidad

Fortalecer y tonificar los músculos

Mejorar el sistema inmune

Su habilidad también involucra posiciones arriesgadas. (Foto: IG @salmahayek)

Aunque Salma Hayek ha contado que este es el principal ejercicio que realiza para mantenerse en forma y que ha demostrado con varias publicaciones de Instagram, lo cierto es que su pasión por este tipo de disciplinas que promueven la flexibilidad, quema de grasa y fuerza en los músculos viene desde la infancia. Y es que para nadie es secreto que cuando era niña practicaba gimnasia, otra de las razones por las que a sus 56 años sigue presumiendo un cuerpo perfecto.

Y si durante el verano también quieres sumarte a las tendencias de trajes de baño y bikinis, pero a la vez presumir una silueta trabajada, no dudes en seguir el gran truco de Salma Hayek, pero antes de poner en práctica este yoga reparador consulta con tu médico si es la mejor alternativa para ti, especialmente si tienes alguna lesión o enfermedad. Asimismo, es primordial que no dejes todo en manos del ejercicio y en su lugar cuides tu alimentación y otros hábitos como un correcto descanso.

