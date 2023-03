Ana Bárbara revela el secreto que por años ha guardado para tener su vientre plano

Ana Bárbara habló sobre algo que miles de personas se habían cuestionado por años, la intérprete de “Lo busqué”, “Bandido”, “Loca” y “Como me haces falta” se sinceró con sus seguidores en redes sociales y dio a conocer su secreto mejor guardado que corresponde a la manera en la que cuida y fortalece su abdomen.

Cabe recordar que la originaria de Río Verde, San Luis Potosí antes de ingresar a la música participó en varios certámenes de belleza en los que aprendió la manera para cuidar su cuerpo y fortalecer sus músculos, para después posar en pasarelas en donde fue apreciada por millones de personas que se cautivaron con ella.

Ahora eso que aprendió lo sigue practicando y también lo comparte con las personas que están al pendiente de su vida y carrera profesional, por lo que a través de varios videos ofreció una demostración de lo que se debe hacer para lograr lo que ella, además cabe resaltar que la famosa mantiene una sana alimentación.

“Hola mis bandidos, recuerden que por más ocupadas u ocupados estemos siempre debemos cuidar nuestro cuerpo. Checa en mis historias, te dejé lo que hago para tener un abdomen de hierro. La #salud es la riqueza más grande y no importa dónde estés, siempre date un tiempo”, escribió junto al video

Ya en las historias de su Instagram, la celebridad quien no solamente es una de las famosas más importantes del mundo regional mexicano, también es inspiración para quienes desean establecer una rutina de ejercicio indicó cómo hace los movimientos que tanto le ayudan a mantenerse en forma.

“Cuando me preguntan cómo se logra un abdomen digamos para que los vestidos se vean como a nosotras nos gustan, este es uno de los ejercicios para el abdomen de hierro, no de hierro, hierro, pero un bonito abdomen, así es cómo se logra”, dice mientras hace una plancha durante varios segundos.

En lo que respecta a su profesión Ana Bárbara triunfó en el escenario del Auditorio Nacional durante los primeros días de marzo y ahora sigue en promoción del tema “La jugada”, una colaboración con el fallecido cantante Vicente Fernández, el proyecto está disponible a través de las redes sociales del artista y de las plataformas musicales.

“Sigo tan emocionada del #sábado pasado mis #bandidos que no me canso de agradecerles por esa gran velada , no saben lo que significó para mi y más en el marco del inicio de la semana rumbo al #díadelamujer, presentarme por segunda ocasión en el @auditoriomx”, escribió a manera de agradecimiento por el apoyo de sus seguidores.