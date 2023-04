VIDEO: Danna Paola presume su "mini bolsa" y no creerás todo lo que guarda en ella

Uno de los íconos de la moda más importantes del momento es Danna Paola, quien siempre se roba todas las miradas por imponer un estilo propio y en ocasiones por seguir las mejores tendencias de cada temporada, algo que acaba de confirmar a través de su cuenta de TikTok y es que la cantante no dudó en sumarse a la tendencia de la mini bolsa. Aunque este accesorio ha sido criticado por su tamaño, extra pequeño, en el que "no le cabe nada", la fashionista llegó a desmentir esta idea con un humor que sus fans no dudaron en relacionar con el de Lucrecia, su personaje en "Élite".

La intérprete de "XT4S1S" sorprendió con un nuevo video de TikTok en el que demostró que las mini bolsas son la apuesta más glamurosa del momento y fiel a su estilo no dudó en presumir un diseño de la firma de la firma italiana del momento: Diesel, pues tanto las famosas como las influencers más importantes lucen accesorios de esta marca. Por supuesto, al tratarse de una tendencia, Danna Paola apareció con una mini bag en color blanco que combina a la perfección con sus looks aesthetic y la mejor parte es que guarda de todo en su bolso.

De snacks a maquillaje, esto es lo que la actriz lleva en el bolso

"¿Qué hay en mi mini bolsa?", fue el mensaje con el que la actriz de 27 años sorprendió a sus fans con un diseño futurista en el que dejó ver su lado más personal, en el que lo mexicano y lo fashionista no tardaron en aparecer. Y es que antes de comenzar a sacar todo de su bolsita blanca afirmó que "aquí no solo cabe una picafresa", uno de los dulces más emblemáticos.

En el video de escasos segundos y que ya acumula más de 8 millones de reproducciones, Danna Paola detalló a sus fans que entre las múltiples cosas que guarda destacan los snacks "por si me da hambre" y que no son más que dos galletas de chocolate; mientras que para aquellos momentos en los que el paladar pide más que algo dulce, algo refrescante, también carga una cajita de pastillas de menta, también en su versión mini y como últimos detalles "la cajita del deseo y la felicidad", además de un centavo de la suerte.

Por supuesto, los antojitos no dejan fuera a su lado fashionista y que la ha llevado a ser reconocida como una "it girl" mexicana, ya que el maquillaje también se hace presente en esta mini bolsa de lujo, en especial si se trata de un mini blush para completar su look del día. Asimismo, la cantante dejó en claro que una experta en belleza también tiene que estar preparada para las emergencias y limpiar el rostro, por lo que unas toallitas removedoras de maquillaje también deben ir con ella siempre.

Finalmente, Danna Paola dejó en claro que es una amante de los peinados aesthetic, mismos que tienen una fuerte tendencia a la década de 1990, así que en su mini bolsa también tienen que estar presentes horquillas, mejor conocidas como Bobby pins, que son ideales para darle forma a un chongo desenfadado. En su video de broma, la actriz también aprovechó para hacer una broma al "sacar" el dedo medio de este accesorio. un hecho que sus fans relacionaron con su icónica caracterización de Lucrecia.

"El final es muy Lu", "de dónde sacaste tantas cosas mini", "todo le cabe a esa mini bolsa", "Hermione, ¿eres tú?", "el bolso que jamás pensé que necesitaría" y "pensé que sí sacarías al picafresa" son algunos de los comentarios de sus fans.

SIGUE LEYENDO

Bolsas que fueron tendencia en los años 90 y han regresado para esta primavera

Ester Expósito se suma a la tendencia de los trajes de baño negros para lucir chic en verano

¿Cómo combinar una falda midi? 3 looks para usarla este verano