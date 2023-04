¿Cómo combinar un pantalón verde? 5 looks para conquistar el verano

El verano está más cerca que nunca y algunas de las tendencias que veremos para los próximos meses ya comienzan a aparecer con mucha fuerza como es el caso de los vestidos de mezclilla que han lucido famosas como JLo o Dua Lipa; sin embargo, existe otra prenda que se verá en todo tipo de looks y además se puede combinar para el street style con una imagen más casual o en la oficina con algo más elegante. Se trata del pantalón verde, sí ese básico que seguramente ya tienes en tu clóset y que en esta temporada se podrá usar de muchas maneras.

Aunque muchas mujeres se resisten a comprar ropa de color verde por el miedo a no saber cómo combinarlo y lucir chic, lo cierto es que para este verano será uno de los indispensables para crear nuestros looks y la mejor parte es que se pueden usar desde esos tonos pastel, los más oscuros o hasta los neón. El truco para saber cuál usar está en saber para qué ocasión se usará la prenda, en este caso un pantalón y la imagen que se quiere presumir, es por ello que hoy te compartimos algunas ideas para usar esta pieza que te ayudará a lucir chic, juvenil y al último grito de la moda, ¿le das una oportunidad?

Pantalones de cuero en look ochentero

Una de las primeras ideas para imponer moda este verano es darse la oportunidad de lucir las piernas con cortes ajustados, que llegaron como el reemplazo de lo holgado, una opción magnífica es el corte skinny en un tono verde bandera; sin embargo, para agregarle diversión a la imagen e incluso conseguir un atuendo retro inspirado en la década de los ochentas también se pueden usar prendas en tonos neón.

En una cátedra de moda que dio Cynthia Rodríguez demostró que un pantalón verde se puede lucir con una blusa de crochet en un tono neón; mientras que para el calzado se puede recurrir al círculo monocromático para elegir otro color, en este caso el rosa en un par de tacones. ¿Le robarías el look?

Para las mujeres elegantes... un verde olivo

Aunque para muchas mujeres llevar el color verde sólo se lleva con los colores más llamativos, lo cierto es que aquellos más discretos y enfocados a las tonalidades tierra pueden ayudar a conseguir un look más elegante y sofisticado. De acuerdo con Anette Cuburu, quien también es un ícono de la moda, una alternativa ideal es vestir un pantalón verde olivo con una playera verde limón y un abrigo beige, tres colores que consiguen el contraste más chic.

Un detalle que no puede pasar por alto es que para este look sólo se necesitan básicos del clóset, por lo que las tendencias quedan fuera y siempre está abierta la posibilidad de conseguir el look más glamuroso en cuestión de segundos. Asimismo, un par de tenis pueden ayudar a mantener esa comodidad que buscan tanto las de 20 como las de más de 50 años.

Top, jeans y un kimono

Para este verano los looks también tienen que ser frescos, ya que esto ayudará a sobrevivir a las altas temperaturas del momento y si hay alguien que ha demostrado la apuesta perfecta para mantener una imagen juvenil y que además se puede usar tanto en la ciudad como en la playa, esa es Laura G. En una de sus tantas cátedras de moda dejó en claro que para sumarse a la tendencia de los pantalones verdes, la mezclilla es la mejor opción con un diseño de tiro alto y piernas holgadas.

En su combinación veraniega, la conductora consiguió una imagen muy juvenil en la que destaca un top blanco para dejar a la vista el abdomen y que bien se puede sustituir por el top del bikini, así como un kimono largo, holgado y con estampado, aunque los tacones no quedaron fuera para lucir icónica.

Pijamas de seda

En los últimos meses llevar pijamas de seda a cualquier lugar, incluyendo aquellos en los que la elegancia se hace presente, se ha convertido en toda una tendencia y las famosas no dejan de demostrar cómo lucirla de la forma más chic y por supuesto, para esta combinación el color verde no puede quedar fuera, pero sólo si se lleva en un look monocromático, tal y como demostró Michelle Salas al sumarse a la fiebre de lucir cómoda y relajada.

Una de las mejores partes de elegir llevar los pantalones verdes en un look monocromático y más en este estilo es que es fácil conseguir una imagen relajada y cómoda, no sin que eso sea motivo para sacrificar el estilo. Pues según se ha visto, sandalias, tacones, un peinado icónico, maquillaje y accesorios marcan la diferencia para las pijamas hasta convertirlas en la opción más glamurosa.

Un jumpsuit puede ser tu mejor aliado

Para este último look consideramos otras tendencias de la temporada, como es el caso de un enterizo en el que se recupere la forma de un pantalón de vestir, pero que a la vez esté unido a una blusa para conseguir una imagen más chic y elegante. Una de las mejores partes al elegir esta pieza es que se puede llevar a cualquier edad, tal y como demostró Ángela Aguilar al llevar un jumpsuit con escote strapless y pantalones anchos, una combinación ideal para lucir fresca.

Además, un truco que la cantante utilizó es recurrir a un tono verde limón para conseguir esa imagen tropical y fresca que amerita esta época veraniega, así que no dudes en llevar este color de una forma tan glamurosa como esta.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo combinar una falda midi? 3 looks para usarla este verano

Zapatos de verano: 4 tendencias que te harán lucir fresca y moderna

¿Cómo combinar una chamarra de mezclilla? 3 ideas de looks para lucir icónica