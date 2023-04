¿Cómo combinar una chamarra de mezclilla? 3 ideas de looks para lucir icónica

¿No sabes cómo combinar una chamarra de mezclilla?, tranquila, esta es una de las preguntas más comunes entre las mujeres y es que aunque se trata de un básico del guardarropa que todas tienen (aún si nunca la han usado), para muchas es un dolor de cabeza tratar de llevarla en el look más glamuroso por ese "miedo" a lucir desaliñada, fuera de tendencia o demasiado informal. A pesar de ello, se trata de la prenda que puede marcar la diferencia y la mejor parte es que, ¡se puede llevar todo el año!

Así que no importa si se trata de la temporada primavera-verano o de la de otoño-invierno, pues todas son magníficas para lucir una bonita chamarra de mezclilla y lucir icónica sin demasiado esfuerzo, y la razón de ello es que al tratarse de un básico combina con todo tipo de prendas, colores y texturas. Pero si no sabes por dónde empezar para robarte todas las miradas y como toda una fashionista, te compartimos algunas ideas de looks con los que se confirma que es la pieza que se puede agregar sin importar el estilo de quien la lleve. ¿Le darías una oportunidad?

Looks total denim

Una de las apuestas favoritas y que ha dominado las tendencias de moda desde el año pasado es recurrir a los looks total denim para los que la mezclilla se debe de llevar de pies a cabeza o en al menos dos prendas. Por supuesto, esta primera idea es una de las más sencillas de lograr y con la que puedes experimentar hasta encontrar tu propio estilo; la clave está en apostar por un outfit monocromático ya sea con jeans y chamarra del mismo tono o de tonalidades diferentes para así lucir icónica.

Las prendas holgadas te ayudarán a lucir chic. (Foto: Pinterest)

Cabe resaltar que en un atuendo como este se puede elegir una chamarra oversize para conseguir una imagen más urbana y juvenil, aunque para algo más relajado una camiseta blanca le dará ese toque extra de glamur. Por otro lado, es importante reconocer que aunque los tenis son la tendencia preferida del momento, para un look total denim como este lo ideal es llevar la mezclilla hasta los pies y para ello puedes recurrir a unas botas de punta triangular que además te ayudarán a lucir unas piernas kilométricas para así alargar la figura. ¿Te sumas a esta tendencia?

Así se lleva con minivestidos de camiseta

Por supuesto, la temporada de calor también debe de tomarse en cuenta a la hora de buscar looks perfectos para cautivar a todos y lucir como una experta en moda, es por ello que para esta segunda idea para combinar esta pieza destaca un diseño oversize con el cual lucir fresca y relajada, aunque un truco para llevar esta prenda tan grande es doblar las mangas para así agregar estilo al outfit.

En cuando a las prendas con las que se puede acompañar este "must have" del momento detacan los minivestidos de camiseta que siguen dentro de las tendencias del momento y que también son los mejores aliados para sobrevivir a la temporada de calor. La forma más chic de llevarlos es en un tono blanco con cinturón para crear armonía en la figura; mientras que para complementar ese perfil urbano, un par de botas negras le darán el toque final y así como se pueden llevar por arriba de los tobillos, las altas a la altura de las rodillas también son perfectas para la temporada primavera-verano 2023.

Este look te puede salvar de una emergencia. (Foto: Pinterest)

Y los tops no se quedan fuera

Algo que debes de tomar en cuenta antes de comprar una chamarra de mezclilla es que hay muchos estilos y modelos, y así como los cortes oversize son los favoritos de muchas, también es común ver que hay prendas más ajustadas, cortas, largas o que imitan la forma de un blazer. Asimismo, existen otros estilos en los que los detalles, bordades o desgastados se hacen presentes y en todos estos casos se puede conseguir un atuendo muy glamuroso.

El claro ejemplo son las chamarras de mezclilla en top y que se pueden llevar con jeans, vestidos, minifaldas o prendas estampadas, aunque un truco es aprovechar su corte para dejar el abdomen a la vista, o bien, elegir un minishort para una imagen muy juvenil e ideal para esta temporada de calor.

¿Y tú, cuál look eliges para lucir icónica este año? (Foto: Pinterest)

SIGUE LEYENDO

Moda: 5 tenis que serán tendencia y necesitas en tu clóset

Yanna Regnard: 5 prendas que no pueden faltar en tu guardarropa para estar siempre a la moda

Trajes de baño: 4 tendencias que no debes dejar pasar para tus vacaciones en la playa