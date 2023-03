Moda: 5 tenis que serán tendencia y necesitas en tu clóset

La moda para este 2023 no deja de sorprendernos y así como hay prendas que ya son básicas en nuestro clóset, como es el caso de las transparencias, el calzado juega un papel muy importante al ser el que completa nuestros looks; sin embargo, hay mucho que saber a la hora de "vestir" a nuestros pies y aunque ya te compartimos la lista definitiva de zapatos que no te pueden faltar y que van desde las bailarinas hasta las botas texanas, los diseñadores más reconocidos, estilistas, famosas e influencers también dejaron en claro que los tenis tienen un protagonismo único.

Desde que la pandemia llegó en 2020 a cambiarnos la vida, el mundo de la moda comenzó a elegir las prendas y calzado más cómodos para estar en casa y esa tendencia no ha llegado a su fin, pues en pleno 2023 aún se busca mantener ese confort sin perder el glamur. Es precisamente por esto por lo que los tenis se han convertido en un básico del clóset y aunque existen diseños como aquellos blancos que son indispensables para todas y todos, existen otros que ayudan a estar a la moda gracias a ser un modelo en particular.

Además de ser cómodos, son ideales para lucir todo tipo de looks. (Foto: Pexels)

La mejor parte de tenerlos en el guardarropa es que se pueden combinar con todo y, por lo tanto, llevarlos a cualquier lugar sin perder el estilo, como puede ser la universidad, la oficina o simplemente para disfrutar un brunch con amigos o familia. ¿Les darías una oportunidad?, te aseguramos que te ayudarán a elevar cualquier outfit sin importar si llevas jeans ajustados y holgados, minifaldas o vestidos, trajes sastres o incluso las famosas pijamas de seda que también son la obsesión del mundo de la moda.

¿Buscas tenis blancos?

El primer modelo, Sambra, es ideal para combinar con todo gracias a un color blanco brillante y algunos detalles en negro para los laterales; uno de los motivos por los que llaman tanto la atención y este 2023 serán tendencia es por su forma tradicional y libre de plataforma. Por supuesto, un par de jeans, sudadera e incluso un blazer oversize ayudarán a lucirlos como nunca.

Para un pop de color a tu look

Por supuesto, sabemos que muchos looks y en especial aquellos del street style necesitan un toque de color y qué mejor que dárselo con los tenis de moda; sin embargo, hay que tomar en cuenta otras tendencias como que el azul es uno de los favoritos del momento y más si se presume en un tono eléctrico y es por ello que el modelo Gazelle tampoco puede faltar en los básicos de este año. Algo a destacar es que estos lucen magníficos con los pantalones cargo y su suela plana no les roba protagonismo.

Los diseños deportivos también serán tendencia este 2023. (Foto: Pexels)

Tenis chunky

Aunque las dos ideas anteriores se caracterizan por un diseño de sueña plana, las plataformas para un estilo chunky también son ideales para lucirse durante los próximos meses. Pero para lucirlas hay que apostar por las formas clásicas y ya tradicionales con el diseño de cada marca como puede ser el modelo 530 en el que predomina el blanco, pero los detalles se acompañan por tonos como el negro.

¿Lista para dominar el street style?

Tal y como te advertimos, estos tenis que no pueden faltar en el clóset se ajustan a todos los estilos y se pueden llevar con cualquier look, por lo que no podían quedare fuera aquellos con los cuales conquistar el street style y para ello no hay mejor alternativa que los XT4. La mejor parte es que además de lucir icónicos, también son la alternativa perfecta para los amantes del deporte y por si fuera poco, se pueden presumir los colores más llamativos como el amarillo, morado y rosa con un contraste de negro.

Y el lujo no puede faltar

Los tenis no sólo son un "must have" por lo bonitos que resultan, sino también por ser las apuestas más icónicas y glamurosas dentro del mundo de la moda y las favoritas de los diseñadores más exclusivos. Así que este 2023 no dudes en agregar a tu clóset calzado de temporada y de algunas firmas de lujo, mismas que en muchas ocasiones colaboran con marcas low cost para hacer más accesibles sus diseños.

