Zapatos de verano: 4 tendencias que te harán lucir fresca y moderna

¿Lista para lucir al último grito de la moda este verano?, si la respuesta es "sí" te tenemos buenas noticias y es que las tendencias que dominarán la temporada no dejan de causar sensación y si algo podemos adelantar es que van desde el estilo de las uñas, pasando por la ropa y terminando con los zapatos que no pueden faltar en el clóset para complementar todo tipo de looks. La razón es que dan el toque final a la imagen, pero también permiten adaptarnos a las condiciones climáticas de cada época del año y en un momento en el que el calor está presente todos los días, no pueden faltar diseños que te hagan sentir fresca.

Tomando en cuenta lo anterior no sorprende que desde la primavera y hasta el último día del verano las sandalias se vean por todos lados, ya sea en una salida casual o para lucir elegante en la oficina; sin embargo, no son las únicas que se pueden llevar en esta temporada, pues hay estilos clásicos y otras tendencias con las cuales también puedes lucir fresca y moderna. Por si fuera poco, se tratan de diseños de zapatos que se pueden usar sin que la edad importe, además que son ideales para todo tipo de ocasiones como:

Fiestas, eventos o reuniones

Cenas románticas

Salidas durante el día

Vacaciones

Oficina

Escuela

Las sandalias cangrejeras ya son un básico del guardarropa. (Foto: Pinterest)

Sandalias

Las grandes protagonistas del verano siempre serán las sandalias, ya que por excelencia ayudan a lucir ese estilo fresco tan indispensable durante la temporada de calor y uno de los aspectos más relevantes para las amantes de la moda y las tendencias es que existen muchos diseños para lucirlas y variar la imagen. Aunque las más populares son las planas, también destacan aquellas con plataformas, que tienen las puntas cuadradas, que son más glamurosas o relajadas, mientras que otras más por su forma desenfadada son ideales para esos días en los que la comodidad es prioridad.

Y si tú al igual que muchas mujeres, incluyendo famosas e influencers, quieres sumarte a esta tendencia de calzado que combina con vestidos, faldas, shorts e incluso con chándal, debes de probar con los siguientes modelos que te ayudarán a lucir chic durante el verano. No olvides que los accesorios marcan la diferencia y que para lucirlas también puedes agregar calcetas, ¿le darías una oportunidad a esta imagen moderna?

Cangrejeras

Con cuña

De punta cuadrada

De denim

Sandalias de gladiador

Sandalias de meter o con pulsera

Sandalias planas y de plataforma

Sandalias de stiletto

Las puntas cuadradas no salen del radar de tendencias. (Foto: Pinterest)

Alpargatas

Esta lista de zapatos no está completa sin mencionar a las alpargatas que cada verano regresan como las favoritas de muchas y son la opción perfecta para lucir con altura, comodidad y sin perder el estilo, algo que incluso han demostrado miembros de la realeza como la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La mejor parte de este diseño es que además de todo lo anterior, es perfecto para lucir más relajada y aún así muy glamurosa; de hecho, no sorprende ver que combinan con todo tipo de prendas frescas para esta temporada de calor.

Por si fuera poco, famosas como Fey también han aprovechado su popularidad para demostrarnos que son la alternativa ideal para sumarse a la fiebre del estilo boho chic que desde hace varias semanas ha comenzado a verse con mucha fuerza. ¿Y tú, cómo las usarías?

Con falda o pantalón lucen icónicas. (Foto: Pinterest)

Mules

Para looks más formales no pueden faltar básicos del clóset como los mules que por su forma ya denotan elegancia, además que al ser de meter ayudan a mantener un estilo fresco durante esta temporada de calor y al igual que con los casos anteriores son magníficos para combinar con todo tipo de looks, incluyendo los jeans o los trajes sastre para un estilo más formal.

Bailarinas

Finalmente, las tendencias para la temporada primavera-verano han colocado a las bailarinas como piezas claves del estilismo y la moda, pues muchos diseñadores de lujo las han agregado a sus colecciones para usar con pantalones o minifaldas, aunque para conseguir esa imagen moderna no basta con llevarlas como hace años, sino agregar calcetas blancas que sin duda también son ideales para quienes buscan algo más juvenil.

