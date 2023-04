Fey impone moda con vestido boho y alpargatas para primavera

El estilo boho no deja de ganar popularidad y aunque su auge fue hace más de una década, desde el verano pasado las famosas lo han traído de regreso como la nueva obsesión del momento que se puede lucir a los 20 como después de lo 50 años, pues el resultado es muy icónico. Además, si hay algo que ha quedado claro es que esta tendencia tiene el match perfecto con la temporada de calor, ya que tanto las prendas como los estampados que se lucen ayudan a lucir muy fresca, relajada y moderna.

Aunque hay muchas ideas para derrochar estilo con esta estética, recientemente Fey sorprendió con una icónica cátedra de moda con la que demostró por qué es la más bella y la mejor vestida de la primavera, pues para la ocasión se lució con un vestido largo con estampado boho y su dupla perfecta: las alpargatas. Este tipo de calzado es uno de los favoritos del momento e ideal para mantener la comodidad mientras se le da altura a la imagen, eso sí, sin descuidar la elegancia ya que incluso la reina Letizia de España lleva este tipo de zapatos en sus looks más formales. ¿Le robarías el look a la cantante?, te aseguramos que lucirás:

Muy femenina

Fresca y en tendencia para el calor de la primavera

Cómoda sin perder el glamur

Fey se suma a la tendencia boho chic con look de impacto

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una sesión de fotos desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, desde donde cautivó con el estilo boho chic que rejuvenece y que a los 49 años se puede convertir en la opción perfecta para un look de todos los días, pero también para esta temporada vacacional que muchas personas usan para darse una escapada a la playa. Al imponer moda, Fey dejó ver que el glamur y una imagen discreta son fáciles de combinar y que el resultado es ideal para coronarse como toda una fashionista.

De acuerdo con su cátedra de moda, lo ideal es llevar un vestido largo, también conocido como maxivestido y que para esta primavera se había visto mucho en crochet y transparencias, con estampado de cachemira, pero apostando por colores frescos para esta temporada como es el caso del azul, blanco y rosa. En cuanto al corte, la cantante demostró que un escote profundo y tirantes le dan un toque aún más juvenil a la imagen entera.

Por otro lado, Fey presumió que al lucir un vestido tan moderno como este, una falda holgada y larga es la mejor opción para lucir chic en esta temporada, pues aunque las prendas cortas son el must have del momento, estos diseños más largos son la apuesta perfecta para lograr el estilo boho y así conquistar la primavera. Cabe destacar que la lección de moda no terminó con esto, pues aún faltan las alpargatas que son la obsesión de la temporada.

Las alpargatas son ideales para cualquier ocasión, no importa si se trata de un look casual o de uno formal, pues en cualquier caso completan la imagen a la perfección y Fey lo confirmó al agregarlas a su estilo boho; para ello apostó por el color negro para darle neutralidad al resto del look tan cargado de color por el estampado. Asimismo, dejó en claro que las plataformas son ideales para estilizar la figura y aún así mantener la comodidad.

Finalmente, la intérprete de "Azúcar amargo" también dejó en claro que un vestido boho combinado con alpargatas no es la única alternativa para lucir icónica, sino que en el resto del look se debe de presumir esa misma estética y balance entre lo arreglado y relajado. Para ello apostó por un recogido para darle el protagonismo a un fleco desenfadado y a un rostro con a penas y rastro de maquillaje, una de las tendencias más populares del momento; mientras que como accesorios pulseras y un bolso rojo dieron los toques finales.

