Ludwika Paleta se suma a la tendencia del cabello rubio con el corte en capas que rejuvenece

Las famosas tienen claro que para conquistar la primavera no hay mejor opción que llevar el cabello rubio, pues ayuda a darle mucha luz al rostro y así lucir irreconocibles sin importar si se luce antes de los veinte al estilo de Valentina Paloma, o bien, después de los 40 tal y como acaba de demostrar Ludwika Paleta, quien acaba de renovar su look para darle la bienvenida a la temporada más esperada del año. El resultado que consiguió la actriz es perfecto para mujeres entre los 40 y 50 años, pues rejuvenece al instante tanto por el color como con el corte de pelo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ludwika Paleta compartió los resultados de su cambio de look, para el que viajó hasta Madrid, España, para coronarse como la más bella y con las mejores tendencias del momento. De acuerdo con los expertos detrás de esta increíble transformación, lo ideal es lucir un tono de rubio claro y brillante, pero también con mucha profundidad en las raíces y por si esto fuera poco, ayuda a demostrar que las melenas largas aún se pueden llevar a esta edad, eso sí con capas para conseguir ese efecto rejuvenecedor.

Las melenas rubias están de moda. (Foto: IG @ludwika_paleta)

Marjorie de Sousa presume las mechas ideales para rejuvenecer

El castaño "liquid brunette" es ideal para no despedirse de los reflejos rubios

¿Qué hay que saber sobre el cambio de look de la actriz?

Lo primero y más importante para renovarse la imagen hasta lucir irreconocible es que la famosa de 44 años apostó por un efecto de coloración en el que si bien destaca un color rubio deslumbrante con mucho brillo, lo cierto es que las raíces esconcen un balayage para dejarlas más oscuras y así conseguir dimensión y profundidad. Este truco es ideal para aquellas mujeres con el cabello fino o en pocas cantidades, pues lo hará lucir con mucho volumen.

Cabe destacar que mientras las raíces lucen ligeramente más oscuras, de medias a puntas se aprecia un rubio champagne matizado; mientras que en las puntas es donde el tono más claro y brillante deslumbra. A pesar de este degradado de tonos, es este último el que le otorga mucha luz e iluminación al rostro entero hasta lograr que las facciones se vean más finas y que las imperfecciones como arrugas y líneas de la edad "desaparezcan", dos trucos muy efectivos a la hora de buscar rejuvenecer con un cambio de look.

Por otro lado, es imposible no notar que para acompañar esta icónica transformación ideal para mujeres de 40 a 50 años también llama la atención un corte de cabello que desde hace un par de años se ha mantenido con mucha fuerza dentro de las tendencias de belleza. Se trata del famoso "mariposa" que permite darle un toque muy chic al pelo largo y que destaca por capas que ayudan a la integración perfecta de un flequillo largo.

Las capas son ideales para conseguir volumen. (Foto: IG @ludwika_paleta)

Según lo que se aprecia en el video que Ludwika Paleta compartió en sus redes sociales, lo mejor de este corte de cabello es que resulta muy ligero y que gracias a las capas se consigue mucho volumen y movimiento, especialmente cuando se acompaña de un peinado con ondas marcadas. Con este estilo se puede llevar una melena a todo tipo de alturas, aunque la actriz apostó por una por debajo de los hombros, al menos en las capas más cercanas al rostro y es que en otras posiciones del cabello se ve ligeramente más largo, lo que indica que en la parte trasera puede pasar de un estilo midi a uno largo.

Por otro lado, también dejó ver que para rejuvenecer no basta una dupla como esta, sino que también hay que estilizarlo con un fleco lateral y largo que se pierde con el resto de las capas del look. Finalmente, a la hora del peinado, una raya lateral marcará la diferencia para lucir preciosa y más joven que nunca. ¿Te animarías a robarle el estilo a la actriz?, no olvides que mechas como estas y las capas también son ideales para ocultar las canas, o bien, para iniciar con la transición a la cabellera blanca.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo cuido mi cabello en vacaciones? 5 tips para combatir los daños de la alberca

¡Olvídate de las canas!, las mechas dark balayage te ayudarán a ocultarlas

El corte bob es ideal para las mujeres que quieren presumir sus canas y lucirlas como mechas

¿Cada cuánto debes lavarte el cabello? El estilista Gio Miranda revela el secreto para tenerlo saludable