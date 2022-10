Marjorie de Sousa presume las mechas ideales para rejuvenecer

El estilo del cabello es clave para presumir una imagen perfecta en toda ocasión y así como los peinados han causado furor, otras alternativas más impresionantes como un buen corte, cambiar el tono natural de la melena e incluso iluminar el rostro con unas mechas se han convertido en algunas de las tendencias preferidas de las famosas para conquistar el otoño y el resultado ha dejado a más de una maravillada. Al hablar de una gran variedad de ideas es importante recordar que cada una cuenta con cientos de opciones y ahora fue Marjorie de Sousa quien dio una cátedra de moda y belleza.

La actriz se robó todas las miradas en las últimas horas, pues presumió su radical cambio de look que incluye una melena de impacto con la cual se sumó a una larga lista de celebridades que le dijeron adiós al rubio claro para llevar los tonos que son tendencia este otoño, pues ayudan a lucir en armonía con la temporada. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que Marjorie de Sousa no sólo apostó por un tono uniforme, sino por unas mechas que esconden un efecto que todas las mujeres buscan después de los 40 años, ya que es perfecto para rejuvenecer en cuestión de segundos.

Así que si este otoño quieres lucir sensacional te compartimos todo lo que sabemos sobre el nuevo cambio de look de la guapa actriz, pues además de llevar una de las tendencias preferidas de la temporada, es una gran alternativa para mujeres maduras que quieren ocultar sus canas, que buscan disimular las primeras arugas del rostro e incluso para aquellas que sólo quieren que su rostro se vea más iluminado de forma natural.

Este es el nuevo look de la actriz. (Foto: IG @marjodsousa)

Mechas face framing y una melena rubia oscura, estos son los secretos de la actriz

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana compartió un video para presumir su nueva imagen y algo que dejó entre ver de forma muy breve los pasos para conseguir un estilo perfecto para derrochar estilo. Por su parte, su estilista compartió otros detalles que terminaron de revelar las técnicas y tonos que eligieron para una imagen tan sensacional como esta y a continuación te contamos todos los detalles.

Lo primero que debes de saber es que para una melena como la de Marjorie de Sousa es necesaria la decoloración, así que si recientemente teñiste tu cabello de negro tendrás que dejar este estilo para después o consultarlo con tu estilista de confianza y es que para conseguir las mechas face framing y su efecto rejuvenecedor hay que aplicar tonos más claros al reto de la melena, tal y como demostró la actriz.

Por su parte, el estilista Julian Hair Studio detalló a muchos de los fans de Marjorie cómo lograr una melena como esta en la que luego de haber decolorado y aplicado un champú especial para matizar y evitar reflejos, se aplicaron los tonos de tinte base 6.31 de Salerm con iluminación 613, este último es el que se debe de tomar en cuenta para lograr estas famosas mechas que enmarcan el rostro y le dan un toque muy sofisticado a la imagen. Cabe recordar que no son exclusivas para las mujeres maduras, pues también ayudan a darle una imagen perfecta a las mujeres más jóvenes.

El contraste de tonalidades ayuda a tener ese look rejuvenecido. (Foto: IG @marjodsousa)

Algo que debes de saber es que el primer tono corresponde a un rubio oscuro que va aplicado en toda la melena; sin embargo, para conseguir un estilo lleno de color, se puede aplicar el tono uniforme en toda la cabellera, o bien, dejarlo de puntas a medias para que de medias a puntas se apliquen de uno a dos tonos más claros y así conseguir que el cabello esté completamente iluminado, además que se crea profundidad.

Por otro lado, para conseguir las mechas face framing es importante sólo dejar la técnica de iluminación en los mechones más cercanos al rostro para lograr enmarcarlo y que la cara logre iluminarse. Este truco de luz es perfecto para lograr un efecto rejuvenecedor para todas las personas. En lo que respecta al mantenimiento, habrá que hacer retoques cada mes para evitar que las raíces naturales arruinen la estética del look, además que para mantener el brillo que presume Marjorie de Sousa también es importante utilizar champú para matizar y evitar tonos amarillentos o reflejos.

¿Te animarías a robarle el look a Marjorie de Sousa?, recuerda que se tratan de las mechas preferidas para imponer estilo en otoño y son la mejor opción para quienes no quieren despedirse por completo del rubio, pero que tampoco quieren sumarse a la fiebre de los castaños que han impuesto otras famosas como Yanet García o Vanessa Claudio.

