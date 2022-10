Los 3 peinados que usó la reina Letizia en Alemania son perfectos este otoño

La reina Letizia se robó todos lo titulares esta semana por su viaje real a Alemania, en donde junto al rey Felipe VI, encabezó una larga lista de reuniones y eventos en los que fueron los invitados estrella. Por supuesto, con una agenda tan apretada y llena de compromisos, la monarca aprovechó para lucirse como nunca con los mejores looks en los que hablamos de un maquillaje sutil y natural, combinaciones de prendas que causaron furor y que van desde recrear el estilo de Barbie hasta sumarse a la tendencia "Motomami" con un outfit de cuero, pero por primera vez en varias semanas vimos a la royal modificar el estilo de su cabello.

Y es que en la imagen de Doña Letizia no sólo destacan unas uñas cortas y sin una gota de esmalte, sino también un rostro enmarcado por una melena suelta, brillante y llena de ondas suaves que le dan mucha naturalidad al look además de un estilo más casual y relajado, pues no hay nada como cepillar el pelo y estilizarlo con una tenaza; sin embargo, hay ocasiones en las que por protocolo se busca una imagen más elegante y en esas ocasiones los peinados son indispensables y la reina lo sabe mejor que nadie.

Desde que se unió a la Familia Real Española, la experiodista ha dado grandes cátedras de estilo de cómo llevar el cabello y los peinados han sido los grandes protagonistas, pero ahora que estuvo varios días por Alemania, dejó en claro que los recogidos como las trenzas e incluso las coletas bajas son las opciones más elegantes y sofisticadas para robarse todas las miradas y la mejor parte es que son antiedad. De tal forma que tanto las mujeres como ella de más de 50 años los pueden llevar, como las más jovencitas, el claro ejemplo es que en su lista de peinados incluyó uno muy común para ir a la escuela.

Aunque su melena suelta también se hizo presente. (Foto: EFE)

Así que si este otoño quieres lucir igual de elegante que una reina, las apuestas de la mamá de Leonor y Sofía son las alternativas perfectas y se pueden lograr en cuestión de minutos para estilizar el rostro, enmarcarlo, rejuvenecerlo e incluso resaltar las mejores facciones. No olvides la regla fundamental de "menos es más" y algo que se debe de tomar en cuenta con ello es que por lo elaborado de los peinados también resulta fundamental que los accesorios para el pelo queden para otra ocasión y que en su lugar se elijan un buen par de pendientes que destaquen en los looks.

Cola de caballo baja

La primera opción de esta lista para lucir icónica en otoño es la más sencilla y elegante, pues la reina Letizia demostró que incluso una cola de caballo como las que todo el mundo lució alguna vez en la escuela es perfecta para cualquier ocasión, incluyendo encuentros con políticos como los que tuvo en Alemania de la mano de Felipe VI. Por supuesto, hay aspectos importantes a tomar en cuenta antes de recrear este peinado y es que las ligas no se deben de ver.

Para ello hay que hacer la coleta por debajo de la nuca y una vez que esté lista sólo hay que tomar un mechón de cabello, enroscarlo y rodear la base del peinado. En cuanto al fleco, siempre se puede lucir de forma lateral y con un poco de volumen.

Se deben dejar las orejas al descubierto. (Foto: EFE)

Trenzas

El segundo de los recogidos que la royal llevó con orgullo por las calles de Alemania es probablemente uno de los más elaborados y que te tomarán un poco más de tiempo, pero que el dan un toque muy otoñal al look. Se trata de llevar la melena completamente peinada hacia atrás, pero no de forma perfecta, sino procurando que quede volumen y mechones de cabello sutilmente enroscados, pues serán los que ayuden a darle forma al chongo.

También es importante dejar un mechón de cabello libre y trenzarlo para que con dicha trenza se rodee la base del chongo hasta lograr un estilo muy elegante y sofisticado.

La opción más elegante para combinar con aretes largos. (Foto: AFP)

El peinado viral de TikTok también lo luce Letizia de España y es perfecto para presumir las canas

En redes sociales circulan decenas de tutoriales para lograr un peinado que lucen tanto las influencers como las famosas, entre ellas Kendall Jenner y Bella Hadid, pero ahora todo parece indicar que es uno de los favoritos de la reina Letizia, quien demostró que es la mejor opción para rejuvenecer, estar en tendencia e incluso para darle su toque totalmente personal al presumir las canas.

La tendencia consiste en dividir la melena en dos secciones y peinarla hacia atrás, además al juntar ambas el pelo se tiene que recoger en un chongo bajo que puede ir desde diseños simples como el de las bailarinas de ballet hasta un estilo como el de Doña Letizia, en el que un enroscado dio el toque final.

¿Lo usarías este otoño? (Foto: EFE)

