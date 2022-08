Yanet García y el tono castaño dorado ideal para un cambio de look en otoño

El otoño está por llegar y con él también viene el pretexto perfecto para un cambio de look, una tarea que no es nada fácil si se es una amante de la moda y la belleza, pues las opciones para ello son muchas y es que cada temporada surgen nuevas a tendencias con las cuales sacar provecho de nuestros mejores rasgos y si del cabello se trata no sólo se incluyen cortes de cabello, sino también tintes o efectos de los cuales escoger la mejor opción e incluso la más favorecedora.

Y si algo han dejado en claro las famosas y los estilistas es que las tendencias del otoño dejaron atrás las melenas rubias que poco a poco cobraron fuerza durante el verano, para darle paso a los tonos oscuros como los castaños; sin embargo, lo anterior no quiere decir que los efectos de luz y brillo para la melena quedan fuera, y el truco para ello es saber elegir los tintes adecuados. Una de las mejores opciones para lograrlo es tomar como referencia a las famosas, quienes siempre nos sorprenden con icónicos cambios de looks, como es el caso de Yanet García.

Ideal para quienes quieren un tono uniforme. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Pues aunque la fama de Yanet García se ha consolidado con su paso por la televisión como "La Chica del Clima" y su popularidad en redes sociales, incluyendo plataformas como OnlyFans, es una de las famosas mexicanas que destaca en el mundo de la moda y la belleza. Y aunque recientemente no ha cambiado el color de su cabello, es un claro referente para hablar del castaño dorado, que será tendencia este otoño.

¿Cómo se debe lucir el castaño dorado en la melena?

Como te hemos contado en otras ocasiones, los tonos castaños son los favoritos de la temporada y aunque entre ellos destaca el tono chocolate de Vanessa Claudio, el efecto dorado también ha ido ganando terreno entre el mundo de la belleza, pues es muy favorecedor para todas las edades al llenar de luz el rostro gracias al efecto brillante que otorga el tinte a la cabellera. Es precisamente por ello por lo que es uno de los favoritos del año y es que en las más jóvenes permite crear esa imagen femenina; mientras que en las mujeres maduras logra un efecto rejuvenecedor.

Además, hace el match perfecto con el otoño gracias a lo brillante que resulta el efecto dorado, mismo que combina a la perfección con los tonos cálidos que predominan durante la temporada. Lo más importante que hay que saber sobre el castaño dorado que lleva Yanet García en su cabello XXL es que tiene una combinación de rubios con castaños, cuyas pigmentaciones varían según el resultado que se quiera lograr, pues así como está el efecto claro, también es posible encontrarlo en su versión más oscura y es por ello que todo el mundo puede sumarse a esta tendencia.

El tono es ideal para resaltar el bronceado logrado en verano. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Para lograr este efecto de color brillante es necesario pasar por una etapa de decoloración, pero es muy sutil para la aplicación de los rubios oscuros y dorados que ayudarán a dar luz al pelo y ni hablar del bronceado; es por ello que su popularidad ha aumentado durante los últimos días del verano y predominará durante el otoño.

Cabe destacar que aunque puedes elegir unas mechas o efectos en el pelo para aplicar el tono deseado, Yanet García se ha sumado a una larga lista de celebridades que apuestan por una melena uniforme a la hora de teñir su pelo. En lo que respecta al mantenimiento, el castaño dorado es muy fácil de cuidar, aunque si los tonos rubios que se escogieron son demasiado claros será necesario aplicar champú morado para matiza al menos una vez a la semana y retocar las raíces una vez al mes.

¿A quién le favorece el castaño dorado?

Aunque se trata del color preferido del otoño es importante advertir que no le favorece a todo el mundo, sobre todo cuando se lleva en la versión clara, pues es es una tendencia perfecta para ayudar a presumir la belleza de las pieles cálidas o neutras, un efecto que no se consigue en la piel fría, pero estas últimas sí pueden lucir el castaño dorado oscuro y tener el mismo efecto brillante en la melena.

¿Lista para un cambio de look? (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Es por ello que se trata de un tinte por el que apuestan muchas famosas latinas y es que ayuda a que la piel se vea más perfecta que nunca y aunque este año llegó como el tono ideal para un cambio de look en otoño, en otras temporadas se ha coronado como la mejor opción para el verano y es que ya sea en el castaño dorado claro u oscuro, ayuda a resaltar los bronceados y por lo tanto a que el rostro luzca más iluminado para un efecto rejuvenecedor.

Por otro lado, no tienes que llevar una melena XXL como la de Yanet García para presumir este tono de cabello, sino que se puede lucir en todos los largos de cabello y esto porque así como el pelo largo está en tendencia, los cortes bob, mullet, clavicut o shag son los preferidos del momento y en todos lo largo del cabello no supera los hombros,

