Mechas de colores, la nueva tendencia para renovar tu look en otoño

¡Volvimos al 2020!, y aunque para muchas personas es un año que trae malos recuerdos a causa del confinamiento por Covid-19, para otras trae a la memoria que fue el momento perfecto para experimentar con nuestro cabello, desde los cortes hasta las decoloraciones y si hubo una que se popularizó entre las amantes de la moda fue lucir las icónicas mechas de colores que son muy fáciles de crear y nos ayudan a lucir el mejor estilo.

¿La mejor parte?, ¡es que son ideales para todas las edades! Así es, no tendrás que preocuparte por pensar que no son para tu edad, pues el truco está en saber cómo lucirlas y es que para las mujeres maduras se pueden lucir castaños claros o rubios que las ayudarán a que el rostro se llene de luz y con ello lograr un efecto rejuvenecedor al enmarcar el rostro; mientras que las más jóvenes pueden apostar por usar las mechas de colores con ayuda de tintes fantasía y renovar su estilo en cuestión de segundos.

No tengas miedo en aplicar tu color favorito. (Foto: Pinterest Rosie00189)

También puedes lucir tonos grises o plata. (Foto: Pinterest Sashx)

De acuerdo con los estilistas, las mechas de colores volvieron a ser unas de las más solicitadas en las estéticas por el efecto tan hermoso que dejan y, sobre todo, porque no hay que modificar toda la melena, sino sólo un par de mechones para enmarcar la cara. El truco para lograrlo es dividir la melena justo por la mitad y trazar una raya en medio de la cabeza; posteriormente hay que tomar un mechón de cabello de cada sección con un ancho de al menos dos dedos.

Pues estas dos secciones del cabello serán las que tengan que someterse a un proceso de decoloración, pero no te asustes, si las llevaste durante el 2020 debes de saber que no supone ningún daño para tu melena, en especial si lo dejas en manos de profesionales, ya que serán ellos quienes logren el aclarado perfecto según el tono que quieras aplicar y te advertirán si tu cabello resiste o no más decoloración en el caso de apostar por un color gris en el que el pelo tiene que pasar por un importante proceso de aclaramiento.

Algo que es importante destacar es que se trata de una tendencia que dominará el otoño y como tal, no se debe pasar por alto que se puede lucir en todos los largos y estilos de cabello, incluyendo aquellos llenos de capas o con algún fleco, pues estas dos tendencias arrasaron durante el verano y seguirán presentes en los próximos meses.

Luce la tendencia Barbiecore hasta en el cabello. (Foto: Pinterest Xaipik)

Nuestras recomendaciones para aplicar estas mechas de colores es apostar por aquellos tonos que han sido tendencia a lo largo del año o que se pueden sumar a otras ideas renovadoras en el mundo de la belleza. Algunas opciones son los fucsias o rosas, con los cuales no sólo lucirás un rostro muy iluminado, sino que también se trata de un color perfecto para sumarse a la fiebre del Barbiecore que tanto furor ha causado en los últimos meses.

De apostar por estos diseños de mechas de colores rosas debes de saber que puedes lucir cualquier tono, pues además de los anteriores este año hemos visto lucir el gold pink en la melena de Megan Fox; un rosa chicle en un corte bob, tal y como presumió la modelo Hailey Bieber e incluso un tono fucsia con Dua Lipa. Así que no tengas miedo de experimentar con cualquier tonalidad.

También en los colores más encendidos. (Foto: Pinterest SoftMcCormicks)

Pero también puedes apostar por otros colores como el verde, que ha sido tendencia desde la primavera, el Very Pery de Pantone o diversos tonos de morados y lilas, así como los rojos o cobrizos que te ayudarán a presumir un estilo más atrevido, pues sólo las mujeres llenas de estilo lucen con orgullo estas tonalidades; mientras que para algo menos llamativo, pero que también te haga lucir a la moda, los castaños y rubios serán los mejores aliados.

¿Recuerdas el icónico look de Danna Paola?, en él mezcló una cabellera castaña con este tipo de mechas aplicadas hasta en su fleco recto y para ello apostó por un rubio claro y cenizo con el que impuso moda y casó furor. Por supuesto, fue cuestión de días para ver la tendencia que causaría entre sus fans. Así que no dudes en traer de regreso esta tonalidad, que de paso te ayudará a presumir una imagen más elegante, en el caso que tengas que ir a la oficina todos los días.

En cuanto al mantenimiento debes de saber que de apostar por las más delgadas podrás dejar las raíces intactas por varias semanas, así que sólo tendrás que hacer un retoque máximo cada dos meses; mientras que para los efectos de color es importante tratar que las raíces siempre estén ocultas, así que es muy probable que necesites visitar a tu experto una vez al mes, aunque si tu cabello crece muy rápido, lo ideal será ir por los retoques cada 15 días.

Combina los rubios con castaños. (Foto: IG @dannapaola)

