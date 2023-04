Los trajes de baño con cierre son ideales para esta primavera y lucir al estilo de Kim Kardashian

El calor que llega con la primavera es el favorito de muchos y no hay nada mejor que disfrutarlo con unas vacaciones o un fin de semana en la playa, un destino en el que además hay que imponer moda con los bañadores más bonitos de la temporada y que además sigan las tendencias del momento como son los cut out, glitter o diseños con flores de los que ya te hemos contado. Por supuesto, todo lo anterior tan sólo es una pequeña parte de lo que hay que tener en la maleta para siempre lucir icónicas, pues recientemente Kim Kardashian demostró que hay un estilo que nadie se debe de perder: los cierres.

Kim Kardashian es uno de los íconos de la moda más importantes a nivel mundial y como tal siempre sabe cómo lucirse, ya sea para una de sus glamurosas fiestas, para una alfombra roja o simplemente para disfrutar de la albarca o de la playa en compañía de sus hermanas. Y si de este último escenario se trata hay mucho de qué hablar, pues siempre lleva los trajes de baño más bonitos, chic, femeninos y en algunas ocasiones arriesgados; sin embargo, para esta primavera impuso tendencia con diseños de cierres que resultan muy favorecedores para la figura.

Si hace unas semanas la empresaria se robaba todas las miradas con un top y falda hechos de cinturones, ahora demostró que para derrochar estilo en las vacaciones, los detalles de cremalleras no pueden faltar y no importa si se trata de una simple decoración o de una funcional que ayude a dejar más o menos piel a la vista, como es el caso de un escote. Por supuesto, para acompañar el zipper los colores más brillantes y que serán moda en los próximos meses también son indispensables.

Mía Rubín tiene el bikini rojo con glitter que será tendencia esta temporada

Rosalía y Barbie Ferreira imponen los vestidos crochet con transparencias como la tendencia de primavera

¿Cómo cuido mi cabello en vacaciones? 5 tips para combatir los daños de la alberca

Kim Kardashian da muestra de cómo lucir los trajes de baño con cierres

De acuerdo con una publicación en Instagram, hay una nueva tendencia si de bañadores se trata y no importa si se lleva un diseño de una sola pieza o uno de dos, como es el caso de los bikinis, pues en ambos casos los zipper de gran tamaño ya son indispensables. La mejor parte es que aunque se trata de un detalle muy juvenil, no hay edad para usarlos y es que la empresaria a sus 42 años ya los lleva con el mejor estilo.

Uno de los primeros looks con los que Kim Kardashian le dio la bienvenida a la primavera es con un bikini en color rosa, ideal para sumarse a la fiebre de los looks inspirados en Barbie, para presumir un bottom de tiro bajo acompañado con un top tipo halter, pero con un cierre justo en la zona del escote. Este pequeño detalle permite jugar con la imagen y el look entero, pues dejarlo abierto y como la modelo se crea un escote; mientras que al cerrarlo por completo un cuello alto le da un toque de elegancia al outfit.

En una segunda lección de moda, la madre de cuatro también dejó en claro que para sumarse a la tendencia de los cierres no sólo se pueden llevar en un bikini, sino también en trajes de baño de una sola pieza. Para la segunda idea de look, apostó por un ajustado bañador de manga corta y que llama la atención por un tono azul eléctrico; mientras que el zipper es de color blanco para un contraste icónico. En este caso también se puede jugar con la abertura y enseñar más o menos escote.

Finalmente, Kim Kardashian también dejó ver que las cremalleras no sólo se pueden llevar en el top como parte de las prendas, sino también como un accesorio y prueba de ello es un tercer look en bikini en donde el cierre se lleva en la parte inferior y sólo como adorno de la prenda. Por supuesto, lo ideal en todos los casos es que resalte y de ahí que se lleven en tonos como el blanco para contrarrestar con un fucsia o azul eléctrico del diseño entero.

SIGUE LEYENDO

Fey impone moda con vestido boho y alpargatas para primavera

Trajes de baño azules, la nueva obsesión de la primavera se debe lucir al estilo de Mar de Regil

La modelo Kayla Simmons tiene el outfit ideal para primavera: bucket rosa y bañador floral

Vanessa Oliveira: 3 look de la modelo para triunfar en la playa estas vacaciones