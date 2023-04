Trajes de baño azules, la nueva obsesión de la primavera se debe lucir al estilo de Mar de Regil

La primavera no sólo se caracteriza por las calles llenas de jacarandas y bugambilias, ni por los días más calurosos, sino también por ser la temporada perfecta para olvidarse de la vida diaria y tomarse unas vacaciones para disfrutar de la playa, el sol y la arena; sin embargo, no es lo único que se puede hacer y es que este lugar es magnífico para derrochar estilo con las tendencias de moda más frescas, modernas y bonitas del año. El mejor ejemplo de ello son los looks playeros que pueden ir desde los vestidos de crochet hasta los trajes de baño para lucir glamurosa.

Aunque en esta primavera hay muchas tendencias para llevar los trajes de baño, ya sea con flores en 3D o con glitter, lo ciento es que hay una nueva obsesión que las famosas no han dejado de presumir en los últimos días y se trata de los bañadores en colores azules. Y es que en más de una ocasión nos dejado en claro que sin importar si se trata de un baby blue o de un tono muy oscuro como el marino, ayuda a resaltar el bronceado y además a lucir más elegante que nunca, pero sin perder esa chispa juvenil tal y como acaba de confirmar Mar de Regil.

Hay dos principales tonos de azul que se deben de lucir desde la playa. (Foto: IG @marderegil._)

Y es que la influencer aprovechó las vacaciones de Semana Santa para disfrutar de un merecido descanso en la playa, desde donde derrochó estilo, pues como te hemos contado en más de una ocasión su pasión por siempre estar en tendencia viene porque es una de las expertas del momento y así lo confirma su carrera en Diseño de Modas. Por supuesto, para esta temporada confirmó que la mejor forma de lucir icónica y preciosa sin importar la edad es sumarse a la fiebre de los colores azules.

¿Cómo se debe de llevar el color azul a la playa para estar en tendencia?

Tal y como te adelantábamos, existen muchos tonos de azules con los cuales imponer moda, pero las tendencias de esta primavera demuestran que para lucir perfectas se puede recurrir a dos en particular: el azul eléctrico y el azul claro. Así que en esta temporada vacacional y en los próximos meses no te pueden hacer falta para verte chic y moderna, además que son tonalidades que se relacionan con una imagen tropical como la que siempre se busca en la playa.

Este es uno de los looks que le puedes robar a Mar de Regil. (Foto: IG @marderegil._)

En lo que respecta a los trajes de baño, Mar de Regil es el mejor referente de la moda y en las últimas semanas ha compartido varios looks que son fáciles de recrear y que ayudarán a cualquiera a presumir el mejor estilo. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la influencer presumió un bañador de dos piezas en un azul eléctrico con el que demostró que es la alternativa ideal para resaltar un bronceado.

Por supuesto, las tendencias también dictan que los trajes de baño ya no se llevan por sí solos, a menos que sea la hora de nadar, pues uno de los propósitos de este 2023 es lucir icónicas todo el tiempo y es por ello que no pueden faltar piezas como los kimonos, pareos o minifaldas; sin embargo, para la hija de Bárbara de Regil, hay otro básico de la maleta y que le dará el toque más chic a la imagen. Se trata de un minivestido de colores con el cual ocultar el bañador y así disfrutar de una salida a restaurantes, viajes en carreteras o recorridos por los lugares cercanos.

Los diseños con estampados no pueden faltar. (Foto: IG @marderegil._)

Esta no es la primera vez que la también tiktoker da una cátedra de moda y estilo para lucir glamurosa desde la playa, pues al sumarse a esta obsesión de los trajes de baño azules que no dejan de causar sensación, también presumió un modelo más colorido en el que se aprecia un azul más claro y con estampado de flores amarillas. Cabe destacar que este print es uno de los favoritos del momento y que otras famosas como Grettell Valdez han lucido ahora que el mes de abril finalmente llego.

Aunque en estos dos looks playeros Mar de Regil no compartió todos los detalles de los accesorios que lució, merece la pena hacer un listado de otras apuestas que más allá de estar a la moda, son ideales para elevar la imagen en cuestión de segundos e incluso proteger al cabello de los daños del agua de alberca y de los rayos del sol. ¿Les darías una oportunidad?

Pareos y kimonos de transparencias

Sandalias de plataformas o lisas

Bolsos o prendas crochet

Gorras, sombreros, gorros pesqueros o pañuelos, mismos que reducirán el daño en la cabellera

