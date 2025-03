Corren a una mujer de un gimnasio por su atuendo deportivo, así reaccionaron usuarios en redes

A través de la plataforma de videos TikTok una mujer originaria de León, Guanajuato, dio a conocer que la corrieron del gimnasio al que asiste debido a su look deportivo. Además, externó que esto la hizo sentirse mal y externó “no quiero regresar”, de modo que la situación desató críticas en redes sociales.

“Oigan, vengo del gimnasio y me dijeron que no puedo entrar con este tipo de ropa”, expuso la mujer identificada como Marisa Padilla, de acuerdo con la información de sus perfiles de TikTok e Instagram. “Ni mi papá. O sea, ni mi papá cuando iba al antro me decía eso”.

La mujer, quien es dentista de profesión, expuso que por esta situación está “asqueada del gimnasio” e incluso expresó “no quiero regresar”. Mediante la descripción del video informó que recibió este trato en una cadena de gimnasios con presencia a nivel nacional, de modo que añadió lo siguiente:

“Que alguien le explique (al gimnasio) en qué año estamos y que las mujeres podemos usar la ropa con la que nos sintamos más cómodas para lo que sea…”.

Mujer recibe apoyo en redes luego de que le prohibieron ingresar a un gimnasio

El video de Marisa Padilla está ganando popularidad en TikTok, ya que numerosas personas están reaccionando a lo que vivió en el gimnasio y le externan su apoyo a través de comentarios, como los siguientes: “Es la ropa más decente que he visto, hermana”, “pregunta: y qué ropa se supone que tienes que ponerte. Se ve normal para un gimnasio” y “pero cuál es la razón, qué te dijeron, no veo problema en el outfit”.

@marisa_padilla8 Que alguien le explique a @smartfitmx en qué año estamos y que las mujeres podemos usar la ropa con la que nos sintamos cómodas para lo que sea…. Qué retrógradas. ? sonido original - Marisa padilla????????????????

Otras personas comentaron que no han vivido situaciones como esta, a pesar de que asisten a la misma cadena de gimnasios, así que un usuario expuso que quizá lo tomaron “personal” contra Marisa Padilla y por eso le prohibieron la entrada. De hecho, una empleada de la cadena de gimnasios reaccionó al video y comentó “no veo nada malo en tu vestimenta, es ropa deportiva”.

De momento, la cadena de gimnasios no ha reaccionado a la situación que expuso la mujer, quien con su video igual ha generado división de opiniones, ya que usuarios de TikTok también comentan “no le veo nada malo (a tu ropa), pero ‘reglas sin reglas’” y “ni modo, son sus políticas”.