Bodas: 5 tendencias en vestidos que deben seguir las invitadas de la novia

El verano es considerado como la temporada en la que más se celebran las bodas, pues tiene el clima perfecto para disfrutar de un día caluroso sin importar si se realiza en un jardín, salón o en la playa y es precisamente esto lo que emociona tanto a los novios como a sus invitados; sin embargo, en este tipo de festividades hay muchos aspectos que se deben de tomar en cuenta como es el qué look se usara, el peinado y maquillaje se lucirá para seguir las tendencias y por supuesto, no opacar a la novia.

Aunque faltan varios meses para la llegada del verano y por lo tanto de las bodas, estamos seguros que ya tienes las invitaciones en mano y quieres "adelantarte" a la temporada con le elección de los looks que puedes llevar para lucir como toda una experta en moda y ser la invitada de la novia mejor vestida del evento. Es por ello que te compartimos algunas de las tendencias preferidas de 2023; la mejor parte es que puedes llevar una sola o combinarlas en tus vestidos para lucir preciosa, por supuesto, siempre considerando si la fiesta será por la tarde o noche, además de en un espacio cerrado o abierto como la playa, donde los diseños más frescos serán tu mejor opción.

Corsés

Una de las primeras tendencias que no puedes dejar pasar es combinar tus vestidos con corsés, ya sea en un estilo romántico al elegir colores claros y con bordados, además de mangas abultadas y con semitransparencias, o bien, con una apuesta más sensual en la que el corsé se lleve con transparencias en la zona del abdomen. Por supuesto, todas estas ideas son magníficas para llevar en vestidos con tul y vuelo, además de diseños con seda y con un corte más entallado a la figura, similar al que se consigue con los lenceros.

No olvides combinarlos con sandalias. (Foto: Pinterest)

Detalles con flores

Desde esta primavera los diseños de ropa con flores en 3D y no estampadas se han convertido en los favoritos de las amantes de la moda e incluso algunas celebridades han apostado por esta tendencia para darle un toque muy chic y con volumen a los vestidos que llevan. Cabe destacar que de elegir esta idea de look se debe conseguir el balance perfecto, es decir, recordar la regla de que menos es más y dejar la decoración como una parte muy sencilla del look y que eleve las prendas.

Algunas alternativas para llevar las flores en 3D son en las faldas, especialmente cuando llevan aberturas, en los hombros si es que el diseño tiene mangas, o bien, en la zona del escote para acompañarlo. ¿Y tú, cómo las llevarías a una boda?

Las mangas o tirantes pueden llevar este detalle. (Foto: Pinterest)

Glitter

Otra de las tendencias de este 2023 y que también alcanzó a las bodas es el glitter, pues ahora no sólo se puede llevar en el maquillaje, sino también en la ropa y para lucir al último grito de la moda lo ideal es escoger diseños de vestidos en los que el brillo esté incrustado de pies a cabeza. En casos como estos también se pueden combinar otras ideas de esta lista o apostar por estilos aún más glamurosos.

Pues además del glitter también se ha visto que para darle ese efecto brillante a la imagen se puede recurrir a la pedrería, ya sea en zonas específicas de la prenda o en todo el diseños. Este estilo también se ha comenzado a ver mucho para lucir formal y las bodas son una excelente alternativa para llevarlo.

El glitter le dará el toque final al satinado del vestido. (Foto: Pinterest)

Transparencias

En más de una ocasión te hemos contado que las transparencias son la obsesión del año y que son perfectas para llevar a cualquier lugar y las bodas no son la excepción; la mejor parte es que son la apuesta ideal para las invitadas de la novia y así lo demostró hace unos meses Paris Hilton al combinar este estilo revelador con el brillo de la pedrería en el look que llevó a la boda de Guaynaa y Lele Pons.

Sin embargo, para derrochar estilo no hay que recurrir sólo a los vestidos que dejan a la vista toda la figura, sino usar las transparencias en zonas estratégicas como puede ser en la zona del abdomen para acompañar un corsé, así como para un escote profundo e incluso para darle un toque chic a las mangas largas.

Así puedes conseguir el look perfecto y más sensual. (Foto: IG @parishilton)

Volumen

La última de las tendencias que las invitadas de la novia pueden seguir este año son los diseños con mucho volumen, algo que se ha visto desde el uso de las flores en 3D, pero que a lo largo de la temporada se puede llevar también en las mangas cortas o en las de campesina, así como en las faldas para acompañar las aberturas laterales que dejan las piernas a la vista. ¿Y tú, qué looks piensas lucir en los próximos meses?

El tul puede ser una gran opción para el volumen. (Foto: IG @dresshow)

