Eiza González demuestra que el corte bob y el pelo rubio es la dupla ideal para conquistar el verano

La melenas rubias están de moda y si algo nos ha quedado claro es que se pueden llevar a cualquier edad para lucir icónica, pues mientras en mujeres maduras se logra un efecto rejuvenecedor, para las de más de 30 se consigue el estilo ideal para lucir preciosas y elegantes especialmente si se elige el corte de cabello adecuado. Aunque todo esto se comienza a ver desde la primavera, lo cierto es que será durante el verano cuando las cabelleras con estas características dominen la temporada y así lo acaba de confirmar Eiza González.

Eiza González no sólo destaca por su talento como actriz, sino también por ser uno de los mejores referentes de la moda y la belleza, es por ello que no sorprende ver que todo lo que lleva termina por causar furor entre sus fans y su reciente cambio de look no es la excepción. Según lo que nos reveló en un par de fotos, lo ideal para lucir icónica y glamurosa el próximo verano es teñirse la melena de rubio y también sumarse a la fiebre del corte bob en su versión más larga y chic.

Así que si estás en búsqueda de una trasformación radical en tu imagen, la famosa mexicana puede convertirse en tu mejor referente ya que no dudó en crear la dupla ideal de tendencias para afinar y llenar de luz su rostro, además de presumir una melena corta sin sacrificar todo el largo y además darle un extra de volumen. ¿Le robarías su nuevo estilo de cabello?, te aseguramos que no te arrepentirás.

Rubia y con el cabello corto, así sorprendió la actriz este lunes

Por medio de sus historias de Instagram, Eiza González compartió las primeras fotos de su cambio de look en donde se olvidó de la cabellera XXL y castaña para en su lugar adoptar un long bob que ya había presumido en 2019 y que destaca por un largo por arriba de los hombros, pero que gracias al peinado lució en su versión más corta. De acuerdo con la también cantante, para derrochar estilo con la melena corta hay que apostar por las rayas laterales y por ondas marcadas para darle volumen y profundidad.

A la hora de estilizar un corte en tendencia como este también se pueden traer de regreso estilos que reinaron hace décadas y según acaba de confirmar la actriz de "Ambulance", el famoso peinado "peek-a-boo" de la actriz Verónica Lake no puede faltar este verano. La razón es que es la apuesta más glamurosa y que le da un extra de volumen al pelo bajo un messy hair protagonizado por un mechón de cabello curveado que cae sobre uno de los ojos; de esta forma se consigue ese estilo playero y hasta tropical que amerita la próxima temporada.

¿Le robarías el look a la actriz? (Foto: IG @eizagonzalez)

Sin embargo, este estilo chic no es el único que se puede lograr con un long bob, pues al tratarse de una forma tan variable, el "peek-a-boo" se puede dejar para ocasiones en las que la elegancia sea indispensable; en cambio, para conquistar el verano un estilo más relajado y desenfadado será la alternativa perfecta. Por supuesto, para lucir esta segunda idea de look, Eiza González también compartió un peinado en el que el volumen no es el protagonista.

De acuerdo con Eiza González, este corte de cabello por arriba de los hombros y que se puede acompañar por un flequillo lateral también se puede llevar con ondas suaves y desenfadadas para sólo ayudar a darle forma a la cabellera, un truco con el que se evitará que el pelo luzca caído. Por otro lado, es importante señalar que lo corto no es lo único que llama la atención, pues también destaca un rubio claro que es ideal para las morenas y con el que se logra un estilo aún más elegante que cuando la actriz llevó un tono platinado.

Así se lleva el corte bob en un estilo relajado. (Foto: IG @eizagonzalez)

Para tener un cambio de look con el cual lucir precisa en los próximos meses basta con aplicar varios tonos de rubio en la melena y para ello hay que dejar las raíces con un tono más oscuro; mientras que de medios a puntas van las tonalidades más claras. A pesar de que lo anterior se mantiene uniforme por toda la cabellera, hay mechones delgados en los que se aprecian distintos tonos de tinte rubio para así crear profundidad y volumen.

¿Te sumarías a este estilo de cabello?, no olvides que se puede llevar sin importar la edad y mientras en las menores de 35 logra un efecto veraniego, en las mujeres maduras puede ayudar a rejuvenecer al instante gracias a lo mucho que se ilumina el rostro. Asimismo, para quienes tienen canas, puede ser la alternativa perfecta para ocultarlas.

