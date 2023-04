Ángela Aguilar se suma a la tendencia de las cejas ultra delgadas

Las cejas son nuestra carta de presentación al mundo, ya que son lo primero que todos voltean a ver y ni hablar del resultado que se logra en el rostro dependiendo de la forma que se les dé, pues así como pueden ayudar a resaltar las facciones o volverlas más finas, una mala elección puede arruinar la armonía de toda la cara. Por supuesto, no sólo se debe de tomar en cuenta todo lo anterior para conseguir el perfilado más bonito, sino también las tendencias de belleza que en este 2023 están muy marcadas por el efecto del glitter (sí, en las cejas), pero también con un depilado para dejarlas ultra delgadas.

Desde el 2022 el mundo de la moda y le belleza se comenzó a llenar de tendencias que causaron sensación entre la década de 1990 y los 2000, entre ellas darle una nueva forma a nuestras cejas. Si bien las primeras ideas venían acompañadas de decolorados para mujeres de todas las edades, poco a poco la fiebre por renovarlas y dejar en el pasado esa forma gruesa fue ganando terreno hasta llegar a las ultra delgadas que han lucido Ester Expósito, Kendall y Kylie Jenner, y las modelos Gigi y Bella Hadid tan sólo por mencionar algunos nombres y a la lista se acaba de sumar Ángela Aguilar.

Las cejas muy delgadas y el corte bob hacen la dupla perfecta. (Foto: IG @angela_aguilar_)

En México Ángela Aguilar se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda y belleza, pues siempre lleva las mejores tendencias con las que se corona como toda una fashionista y si bien suele cautivar con los más bonitos diseños de uñas, ahora dejó en claro que la forma muy delgada de sus cejas es su nuevo sello personal. La mejor parte es que la cantante demostró que con este pequeño detalle en su rostro y unos labios rojos se consigue el look perfecto para lucir preciosa en cualquier ocasión.

Así puedes lucir tus cejas al estilo de la princesa del regional mexicano

El cambio de look de la intérprete de "Qué agonía" no pasó desapercibido para nadie, ya que desde hace un tiempo su rostro se había caracterizado por llevar unas cejas tupidas, ligeramente gruesas y con una forma redondeada; sin embargo, en las últimas fotos que ha compartido en redes sociales presume un rostro más maduro gracias al efecto que se consigue con la forma ultra delgada. Por supuesto, la decisión no ha interferido con su belleza y por el contrario, la ha llevado a lucir al último grito de la moda.

La buena noticia para quienes quieren sumarse a esta tendencia es que se puede ajustar a la perfección a todos los tipos de rostros y para ello hay que jugar con la forma que se les dará a las cejas para que encajen con el tipo de cara y facciones de la persona. Lo anterior ocurre porque así como se pueden llevar más cuadradas, al estilo de Ángela Aguilar, también se pueden llevar más redondeadas como demostraron a finales del año pasado famosas como Mon Laferte y Rosalía.

Así presume su belleza la cantante. (Foto: IG @angela_aguilar_)

De acuerdo con las lecciones de belleza que ha presumido Ángela Aguilar, la mejor forma de llevar las cejas ultra delgadas es con un estilo arqueado que se consigue con dos líneas semirectas, mientras que en la zona en la que se juntan le brinda lo arqueado, pero es importante que la punta debe de ser aún más fina para mantener la elegancia y el glamur. Por supuesto, no basta con llevarlas bien depiladas, pues el maquillaje le da los toque finales.

Para aquellas ocasiones en las que se busca una imagen más natural bastará con peinarlas e incluso aplicar un poco de gel para mantenerlas fijas, pero en aquellos looks en los que se luce un maquillaje más elaborado se pueden rellenar aún más para lograr un efecto tupido, más no grueso. Asimismo, el uso de corrector e iluminador pueden ayudar a definirlas, ¿te sumarías a esta tendencia?

