Cejas ultra delgadas: ¿Cómo saber si me favorece la tendencia de Rosalía y Mon Laferte?

Uno de los mayores miedos de las mujeres que crecieron en los 90's se hizo realidad, ¡las cejas ultra delgadas están de moda! Amadas por muchas y odiadas por otras, esta tendencia siempre ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la belleza, pero a lo largo del año las famosas, modelos y estilistas han ido advirtiendo que se trata de un estilo que está de regreso y llegó para quedarse. Prueba de ello es que cantantes como Rosalía y Mon Laferte ya llevan esta imagen en sus rostros.

La primera en lucir esta imagen icónica fue Rosalía, quien cubrió sus cejas naturales con un poco de maquillaje y con ayuda de un lápiz realizó un trazo muy fino y curvo por arriba de donde normalmente van sus cejas. Por su parte, Mon Laferte también recurrió a olvidarse de la clásica tendencia gruesas para adoptar las ultra delgadas y en ambos casos los memes no se han hecho esperar por lo polémica que resulta esta tendencia.

Sin embargo, no son las primeras en traerlas de regreso, pues desde la primavera vimos a íconos de la moda como Gigi y Bella Hadid, Ester Expósito e incluso Kendall y Kylie Jenner dar un pequeño guiño de lo que sería tendencia meses más tarde. La única diferencia es que todas ellas apostaron por un look en el que las cejas mantenían esa imagen ligeramente cuadrada, pero muy fina. Ahora, las cantantes han demostrado que todo siempre está en transformación y que no hay mejor momento que el otoño para renovarse la imagen.

En mayo Kylie Jenner presumió sus cejas delgadas. (Foto: Instagram @kyliejenner)

¿A qué tipos de rostro les quedan bien estas cejas ultra delgadas?

Como con cualquier otra tendencia, al nacer todo el mundo quiere empezar a llevarla, aún cuando se trata de un estilo arriesgado como este que es la competencia directa a las dejas decoloradas que a inicios de año también se popularizaron y que dejaban entrever lo que sería moda en otoño. Lamentablemente, esta forma en las cejas muy delgadas no le favorece a todo el mundo y antes de adoptarlas es importante que conozcas algunos aspectos clave.

Hay muchas formas de llevar las cejas y cada una está pensada en la forma del rostro, pues al elegir las adecuadas se puede crear armonía en las facciones; mientras que unas adecuadas pueden hacer que ciertos rasgos se vean más marcados y den la sensación de ser más toscos de lo que en realidad son. Es por esto último por lo que se tiene que tener cuidado con la tendencia ultra fina y curva.

Rosalía presume esta tendencia de otoño. (Foto: IG @rosalia.vt)

Uno de los rostros que más favorecidos se ve por esta tendencia es el cuadrado, ya que lo curveado de las cejas puede ayudar a que el rostro se vea más alargado y con ello crear armonía. La buena noticia es que las personas con una cara cuadrada pueden jugar con algo muy curvo o ligeramente angulado y el resultado siempre será perfecto.

Por otro lado, quienes tienen el rostro en forma de corazón o diamante, pueden llevarlas y lucirlas en todas sus formas y el resultado siempre será muy favorecedor, pues lo arqueado y delgado de las cejas ayuda a crear armonía con el resto del rostro y ala vez ayudará a que toda la atención se enfoque en la parte superior del rostro.

Mon Laferte sorprendió hoy con su nuevo look. (Foto: FB Mon Laferte)

Las personas con el rostro alargado o en forma de ovalo son parte de las que tienen que tener cuidado con esta tendencia de cejas ultra delgadas, pues la forma de línea curva puede hacer que el rostro se vea aún más largo. Es por ello que los expertos sugieren que en estos casos las cejas se lleven horizontales, como las coreanas, para acortar la forma.

Asimismo, quienes tienen el rostro redondo deben evitar a toda costa esta tendencia, ya que resulta poco favorecedora, pues si bien los arqueados marcados y suaves pueden ser ideales para crear armonía, lo cierto es que al llevarse ultra delgadas el estilismo se rompe dejando como resultado una imagen que no será tu favorita.

