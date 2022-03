Así se logran las cejas decoloradas, la tendencia para primavera 2022

Si creías que las cejas naturales, tupidas y desenfadadas serían la única forma de llevarlas este 2022, estabas en un error, pues una nueva tendencia está naciendo gracias a las hermanas Bella y Gigi Hadid, quienes aparecieron con un look que está rompiendo el Internet con un debate interminable de los que aman la idea y de quienes la detestan.

Pues lo de hoy es llevar las cejas decoloradas, una tendencia que no dudamos predomine en esta primavera, pues con este diseño los looks más coloridos y maximalistas lucen fantásticos y si algo caracteriza a esta temporada es justamente el poder usar los colores más llamativos. Es por ello que te contamos todo lo que debes de saber para lograr este look.

Como te hemos contado en más de una ocasión, muchas de las tendencias de moda y maquillaje que dominaron en la década de 1970 y de los 2000 están regresando con mucha fuerza, entre ellas destacan las cejas decoloradas que dependiendo del tono de piel y grado de decoloración pueden dar un efecto de no tener cejas, es por ello que resulta tan controversial y que comenzó a ganar terreno desde el 2019.

(Foto: @bellahadid)

A pesar de ello, durante la Semana de la Moda de Milán la casa de moda Italiana Versace dejó ver a varias de sus modelos con unas cejas sumamente claras y un maquillaje perfecto. Desde entonces nadie puede dejar de hablar de las musas de la firma, Bella y Gigi Hadid, quienes incluso publicaron en Instagram fotos durante el proceso de decoloración.

Por otro lado, es inevitable recordar que esta tendencia comenzó a retomar fuerza con la llegada de la pandemia, cuando muchas mujeres comenzaron a usar Tik Tok para mostrar sus increíbles cambios de looks en los que además de decolorarse el cabello lo hacían con las cejas para darles un color fantasía.

Sin embargo, desde Milán quedó más que claro que no es necesario agregarles color para que luzcan magníficas y lo mejor es que el efecto se puede lograr tanto con productos de belleza como con maquillaje, así puedes comprobar si esta tendencia te favorece o incluso probar si te atreverías a llevarlas así todos los días.

(Foto: @versace)

Con decolorantes o maquillaje, así se logra el efecto

La forma más sencilla de lograr esta imagen es ir a tu estética más cercana o a tiendas de productos de belleza para comprar alguno de los productos especiales que el mercado ofrece para no dañar ni tus cejas ni tu piel, recuerda que algunas personas pueden tener reacciones alérgicas.

Y para prevenir lo anterior basta con que te asegures que se trate de un decolorante para cejas; hay algunos que también funcionan para pestañas.

Una vez que lo consigas basta con que sigas las instrucciones del producto, aunque normalmente basta con aplicarlo sobre las cejas limpias y realizar pruebas de color cada tres minutos hasta lograr el tono deseado, pero nunca debes dejarlo más de 10 minutos.

Aunque si antes del camino arriesgado, quieres experimentar, el maquillaje es tu opción perfecta, ya que puedes aclarar tu ceja de uno a dos colores debajo de tu color natural con tan sólo un lápiz o sombras para ojos. Para ambos casos basta que con ayuda del maquillaje comiences a darle forma y las rellenes con el nuevo tono, solo trata de no tomar demasiado producto para mantener una imagen natural de los vellos.

Siguiendo con el tema del maquillaje, esta tendencia no va sola, pues para que luzcas aún más divina puedes agregar sombras de ojos y delineados llenos de colores que combinen con la primavera, o bien, en su lugar irse al estilo que nadie quiere dejar de usar con el color negro.

Pues tanto con delineados gruesos como con sombras negras, las cejas decoloradas lucen muchísimo, ya que la atención se centra principalmente en los ojos.

(Foto: @fashionsrunways)

