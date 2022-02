Pantalón pata de elefante: El favorito de JLo para lucir preciosa en primavera 2022

Desde finales del año pasado te advertimos que este 2022 estaría dominado por los jeans más holgados y prueba de ello es que famosas como JLo han dejado atrás los skinny jeans para lucir pantalones como el famoso pata de elefante que le da un toque casual y elegante a cualquier look si se combina con las prendas correctas.

Además, el ver cada vez más los pantalones pata de elefante es un gran indicador de que durante la primavera serán toda una sensación, en especial si se trata de aquellas personas que aman el street style y JLo tiene el look perfecto para lucir preciosa y a la moda con un look que no cualquiera se atreve a llevar.

Se trata de un estampado tartán con colores como el rojo, negro y amarillo; sin embargo, no lo dejó sólo para sus pantalones, sino que lo extendió a su suéter y botines de tacón, una apuesta con la que además demostró que el maximalismo es una de sus tendencias preferidas y que no en todos los casos es necesario mezclar estampados con prendas lisas.

Y nosotros sólo tenemos una respuesta a su look: ¡Lo amamos! Es por ello que te compartimos todo lo que tienes que saber o si te favorecen los pantalones pata de elefante, que también han usado influencers como Michelle Salas, lo que demuestra que quedan perfectos con todos los estilos y para todas las edades.

(Foto: Jennifer Lopez)

¿Cómo se combinan?

Para lucir fantástica esta primavera te compartimos todos los consejos de moda que debes de saber para combinar a la perfección este tipo de pantalones, pues al ser tan holgados son un dolor de cabeza para muchas mujeres, quienes no tienen idea de con qué prendas se ven perfectos y con cuales no funcionan tan bien.

Al tener el volumen en la parte inferior de las piernas, principalmente, lo ideal es combinarlos con blusas, bodies o tops ajustados para estilizar la silueta. Además, si lo que se busca es darle un toque más elegante, una camisa de botones que deje al descubierto parte del abdomen y un cuello en "V" son perfectos.

(Foto: Jennifer Lopez)

Por otro lado, siguiendo los tips de JLo, los suéter y sudaderas oversize también quedan magníficos para los pantalones pata de elefante; sin embargo, para lograr el look perfecto, la prenda se debe fajar a la altura de la cintura para darle una imagen más estilizada al cuerpo. En cuanto a las mangas, puedes optar por dejarlas a la altura de las muñecas o subirlas hasta medio brazo.

Y si de zapatos se trata, la cantante y actriz demostró que para lucir más alta lo ideal es usar tacones, una idea es combinarlos unas botas del mismo color que el pantalón para alargar la figura; sin embargo, para un estilo más casual se pueden usar tenis de plataforma.

¿A quiénes les favorecen?

Estos pantalones tan populares de la década de 1970 le favorecen a casi todos los tipos de cuerpos, en especialmente a aquellos con caderas y hombros anchos, pues el volumen en la parte inferior logra crear el balance perfecto.

Además, si se escoge un pantalón de pata de elefante de tiro alto, es posible esconder las pancitas y con ello lograr marcar la cintura.

(Foto: Jennifer Lopez)

