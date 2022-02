Vanessa Huppenkothen tiene el look ideal para primavera 2022 con los colores más atrevidos

La primavera está a la vuelta de la esquina y todo el mundo ya se prepara para su llegada, y la moda no podía ser la excepción, pues como te hemos adelantado, los estampados de animal print y los colores neón más atrevidos son parte de las tendencias que todas quieren llevar este 2022 y las celebridades ya nos están compartiendo sus mejores looks.

Pues además de las hermanas Hadid, Kendall Jenner o Eiza González, la ex reina de belleza Vanessa Huppenkothen se ha sumado a la tendencia de presumir sus mejores combinaciones con las que se está convirtiendo en toda una sensación en redes sociales, ya que recientemente apostó por dos de los colores más llamativos en un atuendo que todos amaron.

Además, no podemos negar que es el look perfecto para lucir tanto en la oficina como en una salida con amigas o una cita con tu pareja, pues lo tiene todo para lucir hermosa y elegante sin dejar de verte sensual al apostar por un vestido por arriba de la rodilla que te dejará presumir unas piernas de infarto.

Y si no quieres perderte de ningún detalle no dejes de leer para descubrir todo lo que se debe usar este 2022 para lucir al último grito de la moda tal y como lo hace Vanessa Huppenkothen.

(Foto: @vanehupp)

Colores neón se apoderan de la moda y así se deben combinar

Azul y verde neón, la combinación perfecta de la periodista

A través de sus redes sociales, la también periodista presumió su último look de impacto con el que sus millones de seguidores quedaron sorprendidos y no pudieron dejar pasar la oportunidad de comentar que luce espectacular y guapísima, además de que no perdió la elegancia.

Pues el vestido corto y de manga larga en color verde neón que seleccionó es perfecto para estilizar la figura al hacer que la silueta luzca más delgada y al ser ajustado en la cintura, se crea una imagen perfecta de reloj de arena que todas las mujeres desean.

(Foto: @vanehupp)

Además, lo que más llama la atención de la prenda es que se suma a las tendencias de transformar los blazers en vestidos y el cuello y bolsas de esta pieza sin duda recuerdan a un blazer. Por otro lado, unos high heels azules darán el contraste perfecto al verde al mismo tiempo en el que dan un efecto de piernas kilométricas.

¿Usarías un look como el de Vanessa Huppenkothen? A nosotros nos encanta y no cabe duda de que en la entrante temporada primaveral se verán muchas combinaciones como estas, por lo que si no te quieres quedar fuera de las tendencias de moda, esta es la opción perfecta.

