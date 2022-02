Estos son los 3 innovadores cortes de pelo que prometen ser tendencia

Elegir qué corte de pelo es el mejor para nosotros no nada fácil. Todos hemos demorado días y días pensando cómo luciría nuestro rostro con un drástico cambio de look, cómo sería llevar el pelo corto tal como lo usa determinada influencer, modelo o actriz. Quizá podamos ayudarte con estos 3 innovadores cortes de pelo que prometen ser tendencia este 2022.

Lo cierto es que el corte de pelo que nos deja una melena corta ha ido ganando terreno los últimos años. A la hora de decir cuál nos favorece más existe una larga lista donde podemos elegir, pero vamos a centrarnos en al menos 3 tendencias que te darán un aspecto genial y además te permitirán ir a la última.

Fuente: Archivo.

Un clásico renovado. El corte de pelo bob francés es una de las opciones para nuestro pelo que prometen ser tendencia. Muy fácil de peinar, está pensado especialmente para quienes tienen el pelo ondulado. No hará falta que moldees mucho tu pelo, podrás secarlo al aire y aún así conseguir un peinado ideal.

Para quienes aún no se animan a dar el paso. Siempre has llevado la melena largo y no estás preparada para deshacerte de ella. No te preocupes, el corte de pelo para melena corta es tendencia pero hay otra opción para ti: lobs, el long bob. Esta alternativa funciona tanto para pelo rizado como liso, es un corte que se extiende hasta los hombros y está algo menos inclinado que el denominado short bob.

Fuente: Pixabay.

Las más atrevidas dan un paso al frente. Quienes buscan un verdadero cambio radical pueden optar por el corte de pelo baby bang con flequillo, el auténtico protagonista. Esta tendencia puede cambiarse de varias formas, con media melena corta o una melena asimétrica con ondas. Sea como sea, la llamada de atención estará en un flequillo recto que acaba hacia la mitad de la frente.