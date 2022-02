Eiza González luce el estampado ideal para usar esta primavera 2022 | FOTO

La primavera prácticamente está aquí y las famosas han dejado más que claro que están listas para darle la bienvenida a la temporada con looks magníficos, llenos de colores y estampados que lucen perfectos para los días más soleados y calurosos del año. Además, con sus pequeños adelantos nos dejan ver qué sí y qué no se debe llevar a partir de marzo y para imponer moda no hay mexicana más acertada que Eiza González.

Y es que además de su extraordinario talento para la actuación con películas como "Ambulancia", "Baby: El aprendiz del crimen" o "Godzilla vs. Kong", Eiza González se ha convertido en todo un referente de la moda al haber lucido o modelado prendas y accesorios de prestigiosas marcas como Louis Vuitton, en donde además es embajadora, Versace y Bvlgari, por mencionar algunas.

Es por ello que no sorprende verla con el estampado perfecto para esta primavera 2022, que estará sumamente marcada tanto por colores neón como por tonos nude y lo mejor es que la apuesta de la actriz se puede llevar a la perfección en todos los estilos, y si quieres saber cómo lograrlo no dejes de leer.

(Foto: Archivo)

Gloria Trevi responde a reto de Eiza González y revela qué hay en su bolsa | VIDEO

Así se deben usar los estampados de flores, según Eiza

A través de su cuenta de Instagram, la también cantante compartió una selfie en la que luce más preciosa que nunca siguiendo todas las tendencias de moda de 2022 y además con el look perfecto para quienes aman la próxima temporada, pero que al mismo tiempo prefieren mantener la discreción con colores no tan llamativos.

Para ello basta tomar unos jeans en cortes rectos o acampanados, y combinarlos con una blusa larga de botones cuyo estampado sea el que se robe la atención de todos. Para la ocasión, la actriz de Hollywood eligió una base con color terracota y flores rosadas con amarillo, dos tonos que hacen el contraste perfecto.

Mientras que como accesorios una boina café y un collar de perlas bastarán, para los colores de éste último puedes variar desde el clásico tono perlado hasta colores como el rosa o el azul. Por otro lado, apostar por un maquillaje sencillo será la mejor alternativa.

Finalmente, para el cabello bastarán unas cuantas ondas suaves que ayuden a darle volumen y movimiento a la melena. Ahora sí, estás lista para igualar el look de Eiza González y lucir preciosa en esta temporada primaveral.

(Foto: @eizagonzalez)

SIGUE LEYENDO

Eiza González presume nuevas FOTOS como María Félix y luce idéntica

Eiza González recuerda a su padre con emotivo mensaje; ¿cómo murió el papá de la actriz?

Eiza González enamora de espaldas con elegante joyería | FOTO