Eiza González recuerda a su padre con emotivo mensaje; ¿cómo murió el papá de la actriz?

Eiza González recordó este jueves uno de los momentos más complicados de su vida, como lo dejó ver con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram dedicado a su padre, Carlos González. Sin embargo, muchos no sabían que la actriz perdió a su papá hace varios años y se preguntan cómo murió.

La guapa mexicana, que cumplió 32 años el pasado domingo 30 de enero, es una de las artistas que salió de México para probar suerte en el cine de Hollywood y sin duda ha logrado su meta, pues en su carrera ya cuenta con la participación en reconocidas cintas como: "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "Descuida, yo te cuido" y "Godzilla vs. Kong", por mencionar sólo algunas.

González, que recientemente compartió el trabajo que hizo para la revista Vogue, en la que se lució con atuendos inspirados en la famosa actriz del Cine de Oro, María Félix, cada día gana más fama en México y Estados Unidos, lo que confirma con la cantidad de seguidores que tiene en redes, pues en Instagram suma 7.4 millones de fans.

Eiza González lanza emotivo mensaje

La actriz constantemente comparte fotos y videos con sus millones de seguidores, y en esta ocasión utilizó la plataforma para dar un emotivo mensaje a sus fans, y recordar a su padre, esto al replicar una publicación de la modelo y empresaria Glenda Reyna, madre de la protagonista de la telenovela "Lola, érase una vez".

Así recordó Eiza a su fallecido padre. Foto: Especial

Con un mensaje en inglés, en el que escribió: "Today is always hard. We miss you so very much. Hold onto your loved ones tight while you're blessed to have them". (Hoy y siempre es difícil. Te extrañamos mucho. Aférrate fuerte a tus seres queridos mientras tengas la bendición de tenerlos), la actriz dejó ver lo importante que sigue siendo su papá en su vida.

¿Cómo murió el papá de Eiza González?

El papá de Eiza se llamaba Carlos González, y aunque se sabe poco sobre su profesión, la familia ha dado a conocer que murió en un accidente de motocicleta en el año 2002, cuando la actriz tenía 12 años de edad, afectando de una manera irreparable a su mamá y a su hermano mayor, Yulen González Reyna.

En diversas entrevistas y publicaciones en sus redes, la actriz mexicana ha dejado ver que lleva a su padre siempre en su corazón y pensamientos. Antes de estrenar la cinta "Baby Driver", escribió: "Aunque la vida me quitó lo que más amé, también me bendijo de otras maravillosas maneras y sé que él tiene que ver en eso".

Asimismo, en una entrevista para el Reforma, explicó que su "padre es alguien que está presente en mi vida. En todas las decisiones que yo tomo, me inspiro mucho en las cosas que me dijo mientras lo tuve conmigo”, dejando ver lo importante que es para ella a 20 años de su muerte.

Eiza ha manifestado que su padre siempre está presente en sus proyectos. Foto: Especial

