Sofía Vergara se luce con el color rosa Barbie que será tendencia este verano

"On wednesdays we wear pink", pero también en lunes, martes o cualquier otro día de la semana y es que el color rosa se ha convertido en el favorito de todo el mundo tras la influencia de Barbie en el mundo de la moda, pues si bien siempre han estado relacionados, desde el verano pasado es la obsesión que todas deben de tener en su clóset y las famosas ya son el mejor referente para siempre lucir icónicas. Uno de los últimos looks en causar sensación en la red fue el que Sofía Vergara eligió este fin de semana para celebrar pascua y donde un tono brillante y muy femenino acaparó toda la atención.

La fiebre por el color rosa Barbie causó sensación desde que el verano pasado se dieron a conocer las primeras fotos filtradas de la grabación del live action de esta muñeca rubia, así como luego de ver que Velentino y Pantone crearon un nuevo color, el Pink PP, que se puede y debe usar de pies a cabeza para lucir chic. Desde entonces las ideas para derrochar estilo no han dejado de causar sensación y ahora que se estrenó el tráiler oficial de la película, de nuevo surgió esta tendencia de color y de acuerdo con la actriz, lo ideal para lucirla es con un look monocromático.

Aunque en más de una ocasión la famosa de 50 años ha sorprendido con las cátedras de moda más glamurosas, este fin de semana dejó ver todos los detalles para lucir elegante al mismo tiempo en que se suma a una de las tendencias de moda más fuertes del momento. El resultado, como era de esperarse, es icónico y puede ser la mejor inspiración para que el próximo verano las mujeres maduras le "roben" el estilo y se luzcan como unas fashionistas. ¿Le daría una oportunidad al tono más viral del momento?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sofía Vergara compartió una sesión de fotos para presumir su look con motivo de pascua, una festividad en la que el color rosa se convirtió en la gran protagonista con una icónica combinación de pantalones cargo y blusa de semi transparencias, dos tendencias con las que se consigue un estilo elegante, pero también muy juvenil y que ayuda a mantener una imagen glamurosa a los 50 años.

Para la ocasión, la actriz eligió un lujoso look de Valentino con el que derrochó estilo gracias a un diseño de pantalones de tiro alto que ayudan a estlizar la figura, además de un corte holgado para mantenerse en tendencia y conseguir un efecto rejuvenecedor gracias a que no se lleva en denim, sino en algodón para agregar elegancia a la imagen. Por otro lado, destaca una blusa también en el brillante color rosa Barbie y que le da un toque veraniego a la imagen.

Así que si quieres conquistar el próximo verano, seguir el consejo de Sofía Vergara puede ser una gran alternativa y para ello hay que elegir las semi transparencias para así mantener la elegancia y dejar lo revelador para otra ocasión. En cuanto al diseño, la actriz demostró que lo holgado sigue en tendencia y que es la mejor apuesta para todas las mujeres maduras, pero además de esto, dejó en claro que las mangas y los cuellos acompañados por moños le dan un estilo muy chic al look entero.

Finalmente, la colombiana-estadounidese concluyó su cátedra de moda al agregar aún más brillo a la imagen con joyería plateada como collares y anillos, aunque para mantener el estilo de Barbie, un bolso también en un rosado similar al intenso rosa mexicano le dio el toque final. ¿Te sumarías a la tendencia de color que dominará este verano?

