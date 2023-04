Itatí Cantoral tiene el vestido neón que será tendencia esta temporada

La temporada de calor es amada y odiada por muchos, pero a pesar de las críticas que puede llegar a tener, es el momento ideal para lucirse al último grito de la moda y con las tendencias más frescas, femeninas, modernas e incluso arriesgadas; sin embargo, con ello no nos referimos a los escotes cut out que dominan la primavera, sino también por estampados, diseños en 3D e incluso por los colores más brillantes como los neón. Cada año, a partir de abril y hasta el verano estos tonos tan intensos se convierten en la gran sensación para usar en la ciudad o en la playa, en trajes de baño o con vestidos juveniles y este 2023 no es la excepción.

Aunque en las últimas semanas hemos visto que las famosas han apostado por el naranja como el más brillante, este fin de semana Itatí Cantoral sorprendió con una maravillosa cátedra de moda con la que demostró que un vestido neón es la apuesta perfecta para mujeres entre los 40 y los 50 años. La razón detrás de ello es que lo colorido ayuda a lograr una imagen muy juvenil, en tendencia, moderna y fresca con la cual conquistar la temporada. Así que si durante los próximos meses quieres lucirte con su estilo, no te pierdas todos los detalles.

El amarillo neón es el color de la primavera

En otras ocasiones te hemos contado que el amarillo (especialmente si se lleva en flores) es el color que ya domina el 2023 y que para usarlo existen muchas maneras, pero según Itatí Cantoral lo ideal es un minivestido con el cual mantener la elegancia y crear el balance con una imagen muy juvenil. A través de su cuenta oficial de Instagram recordó uno de sus looks más icónicos en el que precisamente este color en una versión neón se convirtió en la apuesta perfecta para causar sensación y acaparar todas las miradas gracias a lo resplandeciente que resulta.

Se trata de un vestido asimétrico que destaca por un par de tirantes gruesos y una caída holgada hacia ambos lados del cuerpo con un efecto plisado y que se acentúa en la cadera, pues es esta zona la que ya luce un corte entallado y que balancea lo holgado de la parte superior. Por supuesto, también llama la atención el vibrante tono amarillo que crea un efecto rejuvenecedor gracias a la luz que le otorga a la imagen entera.

En su cátedra de moda, Itatí Cantoral también demostró que los tonos neón se deben de llevar de pies a cabeza y que para combinar una prenda como esta el calzado también debe de llevarse en un tono brillante para conseguir el look monocromático más glamuroso y juvenil. Para ello apostó por unas sandalias de plataforma y pulsera al tobillo, mismas que no pueden faltar en esta temporada.

Cabe recordar que aunque este look es uno de los tantos recuerdos de la actriz, es magnífico para derrochar estilo durante la temporada primavera-verano 2023 por lucir las tendencias del momento. Por si fuera poco, también ayuda a lograr la imagen perfecta y juvenil para usar sin importar el lugar o la ocasión, así que se puede llevar en eventos de día o a una cena y lucir espectacular. ¿Le darías una oportunidad a la tendencia neón?

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar se suma a la tendencia de las cejas ultra delgadas

Fey impone moda con vestido boho y alpargatas para primavera

Uñas con flores: 5 diseños que debes llevar en tu manicura esta primavera

Martha Higareda y sus looks con estampados florales que son ideales para deslumbrar en primavera