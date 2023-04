JLo se suma a la tendencia de los vestidos cortos de mezclilla

El denim es la obsesión de esta temporada de calor y no sólo para usarla con los jeans básicos que todas tienen en su clóset, sino también para renovarse el estilo con una imagen más fresca y moderna con las minifaldas, o bien, con los vestidos cortos, un tendencia que acaba de inaugurar JLo y que es ideal para mujeres de todas las edades. En una nueva cátedra de moda, la actriz y cantante demostró que esta prenda es ideal para lucir en cualquier ocasión y combinarla con los estilos que comenzaron a verse desde la primavera y que se quedarán hasta el último día del verano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de "Bodas de plomo" compartió un video para presumir el look que además de ser tendencia para esta temporada, confirma que los atuendos en los que la mezclilla se lleva de pies a cabeza son los favoritos del momento. Para ello se sumó a la fiebre de los vestidos cortos que son ideales para mantener una imagen femenina, relajada y fresca, es decir, que reúnen todas las características que se buscan en estos meses del año. ¿Le robarías el look?

JLo impone moda con minivestido de mezclilla

En más de una ocasión la intérprete de "On the floor" nos ha demostrado por qué es considerada la reina del denim, especialmente cuando lo convierte el protagonista del look con pantalones, chamarras e incluso con el calzado, pero para estos días en los que las altas temperaturas se hacen presentes, los vestidos cortos son su mejor refugio. Por supuesto, para lucirlos de la forma más icónica ha agregado su toque personal e ideal para imitar después de los 50 años.

Este es el look con el que JLo impuso moda. (Foto: IG @jlo)

De acuerdo con JLo, el truco está en sumarse a esta tendencia con un diseño en el que se cree el balance perfecto entre lo chic y lo juvenil, es por ello que el minivestido que presumió destaca por mantener la parte superior idéntica a la de una chamarra de mezclilla, es decir, con cuello, botones y mangas largas. Asimismo, llama la atención un corte entallado a la figura con el que la cantante puso fin a la tendencia de las prendas holgadas y de las que ya te hemos contado, han ido perdiendo su popularidad.

Por otro lado, el vestido tiene un cinturón para crear armonía en la figura, mientras que una falda con caída recta le da los toques finales y también ayuda a presumir unas piernas kilométricas, pues las prendas cortas suelen tener ese efecto alargador en la figura entera y es por ello que las mujeres bajitas recurren a este truco de moda para verse más altas. Al tratarse de una cátedra de estilo de “La Diva del Bronx” tampoco podían faltar otras tendencias del momento como el calzado que reinará este verano.

Y es que para salir de los looks total denim, en esta ocasión combinó su vestido de mezclilla con un par de sandalias de tacón, en las que destaca un tranzado para los empeines. Con este calzado, además de una bolsa de gran tamaño y una gorra, JLo presumió un estilo muy juvenil y que es ideal para las mujeres de más de 50 años que buscan lucir al último grito de la moda durante los próximos meses y que además quieren conseguir ese efecto rejuvenecedor.

