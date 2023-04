Ángela Aguilar tiene el look perfecto para usar un cárdigan en verano

La primavera aún no llega a su fin y cuando creíamos que habíamos visto todo si se trataba de tendencias de moda y belleza, un adelanto de lo que se verá durante el verano llegó para sorprendernos y desear un cambio en nuestro guardarropa para agregar las prendas y la lista básica de zapatos que se deberán de llevar durante los próximos meses para lucir el mejor estilo, pero esto no es todo, ya que las famosas también aparecieron para dar sus ya conocidas cátedras de estilo. Entre ellas destaca el nombre de Ángela Aguilar, quien acaba de presumir el look perfecto para conquistar la próxima temporada con una imagen juvenil, fresca y femenina.

De acuerdo con Ángela Aguilar, para este verano no sólo hacen falta las faldas midi con estampado que le da el toque extra juvenil, sino también otras piezas que aunque son básicos del clóset poco se usan en la temporada de calor. Nos referimos a un cárdigan, sí, esa pieza abrigadora, holgada y con el detalle de los botones grandes para también llevar un estilo preppy, ¿le robarías el look a la intérprete?

Así se usa un cárdigan en temporada de calor, palabra de la cantante

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la "princesa del regional mexicano" compartió una sesión de fotos en la que dejó ver a Winston, el nuevo integrante de la Dinastía Aguilar, pero también demostró que si de moda juvenil se trata ella domina todas las tendencias. Para su look la prenda estrella y que crea armonía en toda la imagen es un cárdigan largo en color marrón y con el que demostró que las capas en un atuendo siempre ayudarán a elevarlo, aunque en este caso también dejó en claro que llevarlo desabotonado y un poco holgado es la apuesta más chic del momento.

En su cátedra de moda la hija de Pepe Aguilar derrochó estilo con otros dos básicos que todas las mujeres tienen en su clóset, en especial durante esta temporada de verano en la que verse fresca, cómoda, relajada y muy femenina son necesidades fundamentales. Y para lograrlo eligió una falda midi a media pantorrilla y de tiro alto, dos detalles que ayudan a estilizar la figura y a alargar el cuerpo; mientras que el diseño en sí llama la atención por un estampado de animal print con efecto de leopardo muy discreto para conseguir ese efecto de color blanco y negro.

Por otro lado, Ángela Aguilar lució una blusa blanca y de tirantes entallada para mantener un estilo juvenil y fresco; de hecho, es esta tercera prenda la que ayuda a que lucir un cárdigan en pleno verano sea la apuesta más chic y no una poco afortunada, ya que mientras ayuda a que el suéter no luzca tan abrigador, completa el look a la perfección.

Finalmente, la intérprete de "Qué agonía" descartó que siempre haya que cumplir la regla de menos es más, especialmente en un look tan relajado como este y para ello no sólo combinó un par de tenis blancos, sino también una larga lista de accesorios que van desde pulseras, collares y aretes, hasta una diadema ancha para estilizar su ya característico corte bob, hasta una bolsa de mano y una tote bag. ¿Le robarías el estilo a Ángela Aguilar?

SIGUE LEYENDO

Eiza González demuestra que el corte bob y el pelo rubio es la dupla ideal para conquistar el verano

5 prendas para armario cápsula que son indispensables en esta primavera y verano

Tania Rincón demuestra que los vestidos de globo están de regreso este 2023

FOTOS | Con esta minifalda dorada, María León comprueba que las lentejuelas son lo de hoy