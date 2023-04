Tania Rincón demuestra que los vestidos de globo están de regreso este 2023

Las tendencias siempre regresan y es por ello que se suele decir que la moda es cíclica, ya que cada año se ven cortes, estilos o prendas que se llevaron hace una o más décadas atrás y esto ha quedado claro con voltear a ver los diseños holgados o con tiros a la cadera que reinaron a principios de los 2000 y que desde hace un par de años ya dominan esta industria. Sin embargo, cuando creíamos que ya habíamos visto todo, los toques de nostalgia por décadas pasadas también volvieron con los famosos vestidos de globo que ya prometen ser la obsesión de este 2023 y el reemplazo perfecto del corte lencero que no se ha dejado de ver en las últimas semanas.

Al menos así lo demostró Tania Rincón la mañana de este martes y es que en una nueva cátedra de moda apostó por los vestidos de globo como la apuesta más chic y retro del momento. Por supuesto y como era de esperarse ha dividido la opinión respecto al regreso de esta tendencia y es que si bien es cierto que se llevó mucho por la década de 2010, no era la favorita de todo el mundo, ya que para lucirla hay ciertos trucos con los cuales además de estar al último grito de la moda también se consigue un estilo muy favorecedor para la figura.

¿Cómo se debe de llevar esta prenda durante la temporada primavera-verano 2023?

Para la transmisión del matutino "Hoy" de este martes, Tania Rincón derrochó estilo con un minivestido con mucho volumen en la falda y en color morado, dos de las tendencias más fuertes de este año y que sin duda juntas ayudan a conseguir el look perfecto. De acuerdo con la conductora, para lograr lo anterior es necesario sumarse a otras apuestas del momento y que permitan lucir una imagen juvenil, moderna y fresca, es por ello que la prenda se acompaña por un escote strapless en forma de corazón y cuyos detalles en las costuras imitan la forma de los corsés que también están de moda este 2023.

Para acompañar este escote el truco está en llevar un estilo ajustado a la silueta, pues es precisamente esto lo que ayudará a crear un balance con el efecto de globo de la prenda; sin embargo, es importante que lo entallado sólo vaya hasta la cintura para así crear armonía en la imagen. A partir de este punto se desprende una falda holgada y con mucho volumen, especialmente en el ruedo de la prenda, que es donde se debe de crear un fruncido que a la vez ayude a mantener ese estilo de bolsa.

Es precisamente esto último lo que por años ha sido considerado como polémico a la hora de lucirlo y que no le favorece a todos los tipos de cuerpo, pero que Tania Rincón acaba de dar una lección de cómo lucir preciosa mientras estiliza su figura. Y es que el truco para derrochar estilo con los vestidos de globo está en dejar este extra de volumen para las personas que tienen poca cadera o el famoso triángulo invertido, ya que esto ayuda crear un efecto de curvas muy favorecedor.

La buena noticia para todas aquellas personas que quieran sumarse a esta tendencia que está de regreso es que no sólo se puede llevar con un minivestido como este, pues los diseñadores llevan meses dejando en claro que los vestidos con mucho volumen son la sensación del momento. Basta con recordar los looks que la famosas han lucido en las alfombras rojas, en donde el efecto globo domina en faldas largas y con aberturas para dejar las piernas a la vista, o bien, en mangas abultadas.

3 looks de famosas para sumarse a este estilo

Así que si este 2023 quieres lucir al último grito de la moda y como una celebridad no dudes en seguir estos consejos de moda, pues lo abombado de corte globo no sólo se luce en los vestidos ni en la falda de éstos, pues los tops con mangas de campesina y otras prendas también son ideales para derrochar estilo. ¿Cuál es tu favorito?, no olvides que al tratarse de diseños con mucho volumen se pueden estilizar según tu tipo de cuerpo.

