Rania de Jordania impone moda en Japón con vestido midi de abrigo

La reina Rania de Jordania llegó en el momento perfecto para demostrar que los abrigos no sólo se llevan durante el invierno, pues incluso en la temporada de calor que llega con la primavera y el verano esta prenda debe de ser un must have de las mujeres de más de 50 años; sin embargo, la forma de vestirlos ya no es con la intención de abrigarse para no pasar frío, sino para lucir elegante, fresca y moderna. ¿Pero cómo se puede lograr esto?, de acuerdo con la royal, eligiendo un bonito vestido y así lo demostró con su última cátedra de moda.

Este martes, la reina Rania, el rey Abdalá II y el príncipe heredero Hussein se reunieron con el emperador de Japón Naruhito y la emperatriz Masako en el Palacio Imperial de Tokio, desde donde la royal se robó todas las miradas por imponer moda con un elegante vestido midi de abrigo con el que demostró que a pesar de una imagen "abrigada" se puede lucir fresca, por lo que es el diseño ideal para este verano. Al igual que en innumerables ocasiones su atuendo se convirtió en el favorito de muchas y más por los detalles modernos en el cuello.

Rania de Jordania presume el look más elegante de la temporada

Tras el encuentro entre sus altezas, las cuentas oficiales de la Corte Real Hachemita compartieron las fotos de la reunión y por supuesto el look de la reina dio mucho de qué hablar por lo icónico y glamuroso que resulta. Y es que recupera la forma de un abrigo gracias a un corte midi por debajo de las rodillas, además de una hilera de botones verticales que simulan la unión de la prenda. Asimismo, el diseño destaca por un par de mangas por debajo de los codos con un efecto arremangado para crear armonía en el look y conseguir esa imagen fresca.

Por otro lado, este vestido de abrigo también recupera un elegante cuello en la parte superior, aunque para mantener un balance entre lo clásico y lo moderno, la prenda llama la atención por una peculiar forma con mucho volumen en la zona superior del torso para renovar la silueta. Cabe destacar que este detalle se contrarresta con un corte entallado a la figura para presumir un estilo elegante.

De acuerdo con Rania, el color camello claro es uno de los ideales para no perder el glamur ni una imagen sofisticada y es que así como lo llevó en este sofisticado look, hace un mes lo presumió en un atuendo aún más chic para la boda de su hija, la princesa Iman de Jordania. A pesar de ello, en esta ocasión demostró que los accesorios marcan la diferencia, en especial cuando se tratan de los más brillantes.

Pues para su visita a Japón, la reina creó armonía en el vestido al agregar un lujoso cinturón dorado que le dio el toque final a la diseño de abrigo; mientras que para complementar, un bolso de mano del mismo color dio el toque final. Por supuesto, toda esta elegancia se vio culminada con un par de tacones bajos en color camello, mismo que triunfará esta temporada.

Esta no es la primera vez que la reina Rania de Jordania presume el mejor estilo, pues en cada aparición publica ha demostrado que es una de las royals mejor vestidas a nivel mundial y sus looks con trajes sastres, vestidos midi o faldas largas lo confirman. A pesar que existe una enorme lista de atuendos con los que también se corona como experta en moda, aquellos en los que recupera la clásica forma de un abrigo, gabardina o incluso de túnica son los favoritos de muchos y es por ello que recordamos algunos de los más icónicos.

Por supuesto, las cátedras de estilo de la madre del príncipe heredero Hussein, quien está próximo a casarse, destacan por elegir colores neutros para presumir elegancia y una imagen chic. Entre ellos destaca el beige y tonos tierra, además de aquellos mate como el rojo o el azul, dos de los que esta temporada serán tendencia y que sin duda ayudan a las mujeres maduras a lucir aún más estilizadas.

