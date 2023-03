La hija de Rania de Jordania impacta en su boda con lujoso vestido de encaje y transparencias

Este domingo 12 de marzo por fin se celebró la boda entre la segunda de cuatro hijos del rey Abdalá II y Rania de Jordania, la princesa Iman, quien lució más bonita que nunca al dar el "sí, acepto" al empresario venezolano Jameel Alexander Thermiotis. Para la ocasión no podía quedarse fuera de las cátedras de estilo con las que las royals siempre sorprenden, especialmente en un día tan importante y siendo su madre uno de los mejores referentes de moda y belleza, por lo que la recién casada impactó con un lujoso vestido de novia para recuperar el clásico y tradicional color blanco.

Hace unos días la princesa Iman realizó su Noche de Henna, algo así como su preboda, en donde habría dado un "adelanto" de lo que veríamos en su look nupcial, pues para la ocasión eligió un diseño de Reema Dahbour en el que el blanco, los bordados y las mangas largas fueron las protagonistas y para la gran boda real un look que recupera el estilo anterior ya se puso en la mira mundial. Es por ello que te contamos todos los detalles del lujoso vestido de novia con el que la hija de Rania de Jordania se lució en el palacio de Beit Al Urdun y que no dudó en acompañar con una lujosa tiara.

La boda se celebró a las 18 horas de Jordania. (Foto: TW @AlMamlakaTV)

De encaje y transparencias, así derrochó estilo la princesa

La ceremonia en la que la pareja se unió en matrimonio fue transmitida por televisión y en plataformas digitales, aunque desde el inicio se vio a los reyes recibir a los invitados con grandes sonrisas, fue la aparición de la novia la que se robó toda la atención y las miradas, pues Iman adoptó su estilo clásico y romántico al hacerse de un vestido con encaje y transparencias, pero con detalles muy sutiles que no rompen el protocolo que las royals deben de seguir.

El diseño destaco no sólo por el color tan puro del blanco y satinado, sino también por una larga lista de detalles como un escote francés con el cual la hija de Rania de Jordania logró esa imagen romántica; mismo que se acompañó por un par de mangas largas que agregaron elegancia y discreción a la imagen entera. Por supuesto, para lograr ese estilo fresco, juvenil y moderno, Iman también "ocultó" su piel bajo una capa de transparencias con encaje para darle un toque extra femenino al look y que además disminuye el escote hasta formar un cuello alto.

Aunque en los puños de las mangas la recién casada también apostó por el encaje y las transparencias, un estilo que mantuvo en un velo de novia largo, el resto del lujoso vestido destaca por ese efecto satinado brillante y elegante. En lo que respecta a la forma, sólo la zona del torso está entallada a la figura y ayuda a enmarcar la cintura, pero la falda holgada y con caída en "A" termina de darle esa armonía necesaria.

La princesa fue entregada por su hermano, el heredero al trono. (Foto: TW @AlMamlakaTV)

También las acompañaron dos diñas pajes de boda. (Foto: TW @AlMamlakaTV)

La primera vez que este look nupcial sorprendió fue cuando la princesa Iman apareció en uno de los jardines acompañada por su hermano el príncipe heredero de Jordania, Hussein bin Al Abdalá, quien la acompañó hasta el altar en donde ya se encontraban los 150 invitados que asistieron a una de las dos bodas reales que ya adelantó la Corte Hachemita. Entre los asistentes estuvieron amigos y familiares tanto del novio como de la novia, entre ellos el rey Abdalá II y la reina consorte Rania de Jordania, además de sus hijos la princesa Salma, el príncipe Hasem y el futuro rey junto a su prometida, la arquitecta Rajwa al-Saif, quien cada vez gana más protagonismo en la Familia Real.

Mientras que el segundo momento en el que el lujos vestido de la princesa acaparó todos los reflectores fue cuando ya dentro de uno de los salones del palacio posó junto a su esposo frente a un pastel de seis pisos que partieron juntos con una espada, mientras que sus invitados los rodeaban con alegría y emoción.

Él es el esposo de la princesa Iman. (Foto: TW @AlMamlakaTV)

Rania de Jordania impone su estilo con vestido plisado

Además del blanco de este lujos vestido, las otras mujeres más importantes del día, es decir, Rajwa al-Saif y Rania de Jordania eligieron el amarillo y crema respectivamente para sus looks. Por un lado, la joven próxima a unirse a la Familia Real se mantuvo fiel a su esstilo con un diseño holgado y tipo túnica; mientras que la reina eligió un diseño de Dior acentuado a la cintura y con una falda muy holgada. Por supuesto, para mantener la elegancia el vestido destaca por detalles plisados que se recuperan hasta en unas mangas de campana y a la altura de los codos que acompañan el estilo romántico de tejidos en la zona del abdomen y del cuello.

Claro que la reina también aprovechó para compartir en Instagram más de los detalles de la boda de su hija, la primera en llegar al altar, pues para la decoración del lugar se eligió u estilo muy romántico e íntimo en el que la decoración en blanco con velas por todo el lugar, talas de tul en las paredes y techos, además de flores naturales crearon el ambiente perfecto para los festejos del día.

Así se vivió la llegada de los invitados. (Foto: TW @AlMamlakaTV)

La familia real acompañando a la princesa en su boda. (Foto: TW @AlMamlakaTV)

SIGUE LEYENDO

Rajwa Al Saif: ¿Quién es la futura reina y reemplazo de Rania de Jordania?

Rania de Jordania y Jill Biden imponen moda con cautivadores vestidos en su encuentro

La clave del éxito: la empresaria Karime Morquecho revela lo que la ha hecho triunfar en la vida