Enfermedades cardiovasculares en 2025: el reto que no podemos ignorar

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. A pesar de los avances en prevención y tratamiento, los datos más recientes de la American Heart Association (AHA) revelan tendencias preocupantes que exigen una respuesta urgente. El impacto de estas enfermedades no sólo es un problema de salud pública, sino también una amenaza económica y social que afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables.

A nivel mundial, más de 2 mil 500 millones de personas tienen sobrepeso y 890 millones son obesas, aumentando su riesgo de padecer enfermedades del corazón. El sedentarismo, la mala alimentación y el estrés crónico han acelerado esta crisis. En México, cerca de 220 mil personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares en 2021, de las cuales 177 mil fueron por infarto al miocardio, que puede ser prevenible al evitar o controlar los factores de riesgo como el tabaquismo, presión arterial alta, colesterol elevado y diabetes no controlada. México lidera junto con otros países latinoamericanos tasas muy altas de sobrepeso y obesidad en niños (World Obesity Federation Global Obesity Observatory).

Los factores de riesgo siguen sin control: sólo el 25.3% de los adultos cumplen con las recomendaciones de actividad física, mientras que la obesidad infantil sigue en ascenso. Según, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México, al menos uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad.

Las disparidades socioeconómicas son un factor clave en la carga de la ECV. Las poblaciones de bajos recursos, comunidades rurales y grupos racializados enfrentan barreras significativas para el acceso a atención médica, detección temprana y tratamiento oportuno. En México y América Latina, la situación es aún más crítica. En algunos lugares, como en el sur de México, existen sistemas de salud fragmentados que no logran responder eficazmente a la creciente demanda de atención cardiovascular.

La investigación en cardiología ha avanzado notablemente en muchos países, incluso en México, pero se requiere avanzar más para hacer accesible a todos los mexicanos nuevas terapias basadas en inteligencia artificial, edición genética (CRISPR) y medicina personalizada. Sin embargo, estos avances siguen estando fuera del alcance de la mayoría. La adopción de tecnología en salud debe ser acompañada por políticas públicas que garanticen su accesibilidad y equidad.

Es urgente fortalecer la prevención y mejorar la atención médica primaria. Algunas estrategias clave incluyen:

Promover campañas de concientización sobre alimentación, actividad física, hipertensión y obesidad, enfocadas en comunidades de alto riesgo Implementar chequeos cardiovasculares mediante campañas en adultos mayores de 40 años. Facilitar el acceso a medicamentos y tratamientos de vanguardia en hospitales públicos Integrar inteligencia artificial en el diagnóstico temprano de ECV, para personalizar tratamientos y reducir hospitalizaciones. Fortalecer la investigación en factores genéticos y ambientales que afectan la salud cardiovascular.

Las enfermedades cardiovasculares no pueden seguir siendo ignoradas. La ciencia nos ha dado las herramientas para enfrentarlas, debemos hacer cambios en nuestra política e invertir más en salud, estas modificaciones son esenciales para traducir esos avances en cambios reales. No se trata solo de tratar enfermedades, sino de construir una sociedad más saludable y resiliente.

La prevención comienza hoy. La pregunta es: ¿estamos listos para tomarla en serio?

Dr. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes

Profesor Investigador, CIINBIOH, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Asesor Científico, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Asesor, Vicepresidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

Referencia:

Martin SS, Aday AW, Allen NB, et al. 2025 Heart disease and stroke statistics: a report of US and global data from the American Heart Association. Circulation. 2025;151:e1–e620. doi:10.1161/CIR.0000000000001303

EEZ