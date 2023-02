Rania de Jordania y Jill Biden imponen moda con cautivadores vestidos en su encuentro

El mundo de la moda dentro de la realeza es todo un lujo y no sólo por las firmas exclusivas a las que acceden las royals, sino también por los looks tan icónicos que logran conseguir con tan solo una o dos prendas; entre ellas siempre logra destacar el estilo de Rania de Jordania quien en cada ocasión sorprende con las lecciones más favorecedoras para mujeres maduras que buscan verse elegantes sin perder ese lado juvenil. Aunque su nombre suele acaparar todos los reflectores, en su último encuentro no fue la única en cautivar, en cambio modeló junto a su dupla perfecta.

La reina Rania de Jordania se encuentra de viaje en Washington, Estados Unidos, junto al rey Abdalá II y el príncipe heredero al trono, Huissen, y aunque su agenda incluye encuentros importantes con otros diplomáticos, la royal no perdió la oportunidad para seguir sus propias reuniones esta vez con Jill Biden, la primera dama del país. El momento por sí mismo ha llamado la atención de muchos, pero un detalle en particular que despertó el interés de muchos es que ambas hicieron el match perfecto con los vestidos midi más cautivadores y elegantes.

Rania junto al rey Abdalá II y su hijo, el príncipe Huissen. (Foto: IG @queenrania)

En rojo y azul, así se vio esta dupla que no sabíamos que necesitábamos

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa del rey de Jordania compartió la foto más icónica del momento en el que posa muy sonriente y abrazando delicadamente a su cómplice, con quien se cree mantiene una relación muy estrecha. Además del momento, llamó la atención que ambas impusieron moda con sus looks, en rojo para Jill Biden y en azul eléctrico para Rania. Con ambos estilos confirmaron que la elegancia está en los pequeños detalles como marcar la cintura o elegir faldas a media pantorrilla, eso sin hablar de las zapatillas para elevar los atuendos y darle una forma única a las piernas.

Por un lado, la esposa de Joe Biden se lució con un vestido midi en color rojo en el que destaca un cuello redondo y mangas a la altura de los codos para un aire rejuvenecedor y fresco; mietras que para conseguir esa armonía en la figura (un truco al que recurren muchas mujeres) apostó por un un cinturón a juego con el cual conseguir una silueta llena de curvas. Por otro lado, una falda por debajo de las rodillas resultó magnífica para complementar la imagen.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, este exclusivo diseño pertenece a la firma Brandon Maxwell y para terminar de imponer moda, lo combinó con un par de tacones de punta triangular -ideal para alargar la figura y estilizar las piernas-, así como con joyería plateada que le agregó brillo al atuendo. Por su parte, Rania de Jordania se convirtió en la dupla perfecta de la primera dama de Estados Unidos gracias a un diseño similar en color azul eléctrico con el que también acaparó miradas.

Así se vivió el encuentro más esperado del año. (Foto: IG @queenrania)

En este segundo caso, se sabe que el diseño pertenece a Elie Saab y aunque mantiene muchas similitudes, especialmente el corte midi, con el vestido de Jill Biden, la reina Rania presumió el estilo clásico al que nos tiene acostumbrados al optar por un cuello redondo con mangas largas, un corte asimétrico para crear armonía en la figura y sin un cinturón, pero con la zona de la cintura entallada para conseguir esa forma de reloj de arena.

Y fiel a su estilo, eligió un par de tacones en un tono azul eléctrico para conseguir un look monocromático y con el que únicamente complementó con un bolso de mano en color beige. Por supuesto, este encuentro causó furor en la red, tanto por ver a dos mujeres tan importantes a nivel mundial como por verlas lucirse con los vestidos más cautivadores y elegantes.

"Elegancia, nuestra reina hermosa", "todo respeto a ustedes dos", "la elegancia y el corazón prevalece", ""elegancia, clase y belleza", "lucen preciosas", "buena combinación" y "me encanta el contraste" son algunos de los comentarios que dejaron los looks de Rania de Jordania y Jill Biden.

