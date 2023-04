Slim jeans: así los puedes lucir de forma elegante para esta temporada de calor, según Sofía Vergara

Después de los 50 años seguir las tendencias de cada temporada y mantener una imagen elegante puede llegar a ser un dolor de cabeza para muchas; sin embargo, conseguirla no es nada difícil si se eligen las prendas más chic y para ello hay que tomar como referencia los looks que las famosas suelen presumir. Uno de los mejores ejemplos es Sofía Vergara, quien en más de una ocasión se ha lucido con los outfits más glamurosos como hace unos días al usar el rosa como el gran protagonista de su imagen o más recientemente al demostrar que los slim jeans son indispensables en el clóset.

Los slim jeans se han convertido en los favoritos de las amantes de la moda desde que inició el 2023 y la mejor parte es que resultan más elegantes que los pantalones holgados, pero estilizan mejor la figura que el clásico corte skinny y es precisamente esto lo que ayuda a mantenerr una imagen elegante. Aunque existen muchas ideas para llevar este tipo de prenda, Sofía Vergara acaba de dar con la combinación más glamurosa e ideal para lucir fresca en esta temporada de calor, así que si quieres conquistar la primavera y el verano, no dudes en seguir su cátedra de moda.

Una de las mejores partes de los looks que suele presumir la actriz es que a pesar de llevar marcas de lujo, en muchos de los casos, también destacan por ser prendas básicas del clóset y con ello ayudar a mujeres de todas las edades a siempre lucir en tendencia. Tomando en cuenta lo anterior, estas lecciones de estilo son ideales para lucir en cualquier ocasión, ya sea en la oficina, en un desayuno con amigas, en una cita e incluso en un día de pasear por la ciudad. ¿Le robarías el outfit?

Slim jeans con el ruedo desgastado, así se impone moda según la actriz

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Sofía Vergara compartió una foto para presumir uno de sus looks más icónicos y que es fácil de lograr con tan sólo llevar un par de pantalones de mezclilla, aunque el estilo debe de ser el de los slim jeans, es decir, que se caracterizan por un tiro alto para marcar la ciontura y definir la figura, así como un corte en las piernas ajustado, pero no al grado de los skinny. Se trata de un punto medio que resalta las piernas, pero que a partir de la rodilla se aprecia una forma no entallada.

De acuerdo con la protagonista de "Dos locas en fuga", una forma de crear el balance perfecto entre lo elegante y lo juvenil es agregar detalles rotos al pantalón y para ello los ruedos desgastados y un detalle de abertura en la parte superior de las piernas es suficiente, ya que ayudan a no perder esa imagen sofisticada. Mientras que para combinar el atuendo, una blusa en color negro agrega un estilo chic, mientras que para conseguir ese estilo fresco y moderno para la temporada de calor, un corte asimétrico de una sola manga al hombro, con un olán le da el toque más glamuroso a la imagen.

Una de las combinaciones favoritas de los slim jeans y que hemos visto mucho esta primavera es el llevar sandalias, una "regla" que la actriz no dudó en cumplir con su último look, pues para derrochar estilo y conseguir esa imagen característica de la época de calor, apostó por un par de sandalias de meter y con tacón, ya que la altura siempre agrega elegancia a la imagen. Finalmente, demostró que un bolso cruzado y lentes de sol le dan ese lado chic al outfit.

Esta no es la primera vez que Sofía Vergara ha impuesto moda con este tipo de jeans y en otros de sus looks ha demostrado que para lucir en tendencia, aún después de los 50 años, lo ideal es agregar otras prendas que se han convertido en las favoritas de mujeres de todas las edades. Una de ellas son los corsés que usan tanto las jóvenes como las maduras, y que según la actriz se pueden combinar con los slim jeans para conseguir una imagen más fancy.

Con esta última cátedra de estilo se demuestra que un corsé contrarresta a la perfección el corte de este tipo de pantalones de mezclilla; mientras que un escote en forma de corazón siempre será una de las apuestas más icónicas para agregar joyería de lujo como es el caso de collares y aretes largos en tonos dorados y plateados. ¿Y tú, cómo combinarías los slim jeans?

