Dua Lipa se suma a la tendencia de los vestidos de mezclilla, ideales para el verano

El verano se "adelantó", ya que las famosas no dejan de presumir las tendencias que se llevarán durante los próximos meses para lucir al último grito de la moda y entre todas las prendas frescas de la temporada destacan los vestidos de mezclilla que se llevarán en una versión mini, midi y maxi. Además de haber llegado como remplazo de las faldas largas denim que se vieron desde el otoño, ha quedado claro que son la apuesta perfecta para lucir sin importar la edad, tal y como demostró JLo a sus 53 años o recientemente Dua Lipa a los 27.

Aunque ambas cantantes son grandes íconos de la moda, Dua Lipa se ha convertido en todo un referente para las mujeres jóvenes que quieren lucir modernas y con un estilo tan variado que va de lo relajado a lo chic. Por supuesto, entre sus múltiples ideas de looks, la intérprete de "One Kiss" ha compartido algunas lecciones con las cuales lucir preciosa durante la temporada de calor; tan sólo en las últimas horas se sumó a la tendencia de los vestidos de mezclilla, una prenda que es ideal para cualquier ocasión y que al combinarla con botas altas se tiene el estilo más chic del verano.

Por supuesto, con esta combinación demostró por qué es considerada como una de las fashionistas más importantes de los últimos años, eso sin contar que su look es magnífico no sólo para mujeres de menos de 30 años, sino que también se puede convertir en la alternativa ideal para lucir a cualquier edad. Por otro lado, su cátedra de moda no puede pasar inadvertida por lo perfecta que es para esta temporada en la que las mañanas son frescas, las tardes calurosas y el anochecer lluvioso o frío, y todo gracias a los detalles de la prenda estrella del outfit.

Dua Lipa impone moda con maxi vestido denim y botas altas

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo y actriz compartió una sesión de fotos para presumir su lujosa vida y un look perfecto para estos climas cambiantes que ya se sienten en muchas regiones del mundo y que no son la excepción en la Ciudad de México. Para la ocasión, dejó ver que la fiebre por el denim no ha llegado a su fin y que para lucirla hay que llevarla de pies a cabeza y no sólo con jeans.

De acuerdo con Dua Lipa, la alternativa perfecta es lucir un maxi vestido de mezclilla en el que destaque la forma de una gabardina para conseguir ese estilo entre lo fresco para el calor y lo abrigador para las tardes de lluvia. Para ello el diseño recupera la forma clásica de una chamarra denim con cuello y mangas largas que no dudó en lucir de forma tradicional, pues en otras lecciones de moda como la de JLo, éstas s pueden llevar remangadas para una imagen desenfadada.

Por otro lado, llama la atención que lo holgado comienza a quedar en el pasado, pues el resto del vestido tiene un corte entallado para acentuar la cintura; mientras que la falta destaca por un corte recto que le da un toque de elegancia a la imagen entera. Cabe destacar que la prenda también está acompañada por botones desde el cuello hasta media falda para dejar una abertura justo al frente que permite darle el último toque de glamur al atuendo.

Finalmente, Dua Lipa demostró que el verano es el menor momento del año para llevar las botas altas y es por ello que no dudo en agregar unas en color negro y de tacón para lucir radiante. Cabe destacar que la abertura del vestido permite que el calzado quede a la vista de la forma más icónico. Por supuesto, para romper con una imagen cosmopolita, la cantante agregó un toque de diversión con un par de aretes con mucho volumen y un bolso blanco para romper con el azul de la mezclilla.

¿Te sumarías a la tendencia de los vestidos de mezclilla?, no olvides que ya se convirtieron en los favoritos del momento y si bien se pueden llevar durante la primavera, será hasta el próximo verano cuando se vean por todos lados. Por supuesto, nunca está de más que se pueden lucir con todos los cortes, largos y escotes deseados, tal y como demostró JLo hace unos días al lucir un minivestido denim con sandalias.

