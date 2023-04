El corte pixie se llevará con las mechas "sunkissed", palabra de Charlène de Mónaco

Existen muchos estilos para llevar el cabello y aunque lucirlo largo es sinónimo de elegancia y juventud, no es el favorito, pues si algo ha quedado claro en los últimos años es que el pelo corto es el que domina las tendencias de moda y belleza, ya sea con un bob a la altura de la barbilla, o bien, con el corte pixie que le favorece a mujeres de todas las edades y de todo tipos de rostros; sin embargo, la manera de llevarlo ya no es la clásica, pues hay que agregarle un poco de diversión o al menos así lo ha dejado en claro la princesa Charlène de Mónaco con un renovado cambio de look que resulta muy favorecedor.

De acuerdo con Charlène de Mónaco, para conquistar la temporada hay que olvidarse de las melenas rubias y más si se trata de un tono platinado y es que si bien es cierto que este tono con su pelo fue la dupla perfecta, además aquella que la llevó a "romper" las reglas de lo que las royals pueden llevar para lucir elegantes, ahora demostró que el cabello oscuro es lo de hoy. Así que si al igual de la princesa te encuentres entre los 45 y los 50 años, y estás buscando un cambio de look para darle la bienvenida al verano, no te pierdas su transformación con la que se sumó a la tendencia de las mechas "sunkissed".

Han pasado varios días desde que la esposa del príncipe Alberto II apareció públicamente con esta dupla perfecta y que además tiene un efecto rejuvenecedor y moderno, esto gracias a la combinación de algunas de las tendencias más sorprendentes del año. Por supuesto, su llegada a media primavera ya deja ver que este estilo se convertirá en el ideal para lucir icónica el próximo verano, eso sin mencionar que este cambio de look llegó en el momento ideal para dejar en claro que contrario a lo que se pensaba, las mechas "sunkissed" no sólo se pueden lucir en melenas midi o XXL.

Esta coloración en el cabello tiene un propósito muy claro y es conseguir un efecto de que los rayos del sol "besaron" la melena y es por ello que las tonalidades más claras sólo se llevan en zonas estratégicas, es decir, en aquellos mechones que en luz natural serían los más iluminados. Para conseguir esto es necesario mezclar de dos o más tonos de castaño; mientras que para el efecto de "besado por el sol", se necesitan tintes más dorados y miel o rubios que en una melena larga va de medias a puntas, pero que la princesa llegó a revolucionar.

Para Charlène de Mónaco este estilo de cabello es ideal para lucirlo en la versión más corta y para ello, sus estilistas se encargaron de conseguir el efecto aplicando como base un tinte castaño y que se aprecia de raíces hasta las puntas, pero para conseguir las mechas dejaron mechones muy delgados de cabello en el que con las raíces intactas aplicaron los tonos rubios. Este detalle logra profundidad en la cabellera y mucho más volumen, por lo que puede ser una excelente alternativa para quienes tienen el cabello fino.

Cabe destacar que en su radical cambio de look, la royal también apareció con una renovación de su ya clásico corte pixie, pues si hasta hace unos meses lo llevaba en la versión más corta y con poco volumen, para darle un toque más chic a las echas "sunkissed", la princesa se arriesgó a llevarlo más largo. Aunque se mantiene la esencia del pelo corto, ahora llevó un estilo ligeramente más corto en la nuca y en los laterales de la cabeza; mientras que en la coronilla se aprecia el pelo largo y peinado hacia los laterales.

La caída de algunos mechones de cabello sobre la coronilla de la cabeza también son magníficos para acompañar el cambio de look con un flequillo discreto y muy elegante, que además ayuda a armonizar el rostro gracias a su forma lateral. Todo esto en combinación consiguió un efecto rejuvenecedor en Charlène de Mónaco y que incluso mujeres con canas pueden lucir, ya sea para ocultarlas o para acompañarlas y empezar con la transición a una cabellera blanca. ¿Te sumas a esta tendencia?

