Los bañadores de animal print son ideales para presumir una piel bronceada, según Emily Ratajkowski

¿Ye tienes la mirada puesta en el verano?, no eres la única, pues las redes sociales no dejan de llenarse con las fotos de famosas disfrutando de sus vacaciones en la playa, un destino que no sólo es perfecto para disfrutar de unos días de descanso, sino también para imponer moda. La razón es que las tendencias de la temporada son muchas y muy variadas, ¡además que se pueden llevar a cualquier edad! Y así lo han demostrado las celebridades al lucir prendas de crochet o más recientemente los bañadores de animal print.

Aunque estas dos tendencias se han convertido en las favoritas de las celebridades, la modelo Emily Ratajkowski acaba de aparecer en Instagram con una nueva cátedra de estilo para demostrar que en lo que resta de la primavera y para el verano los trajes de baño se deberán llevar sí o sí con diseños de animal print. Si bien este tipo de estampado es atemporal, un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie es que tiene la apuesta perfecta para resaltar la piel bronceada.

Tras meses de ver los colores neón como los ideales para usar un traje de baño completo o un bikini, esta lección de moda demostró que menos es más y que incluso con colores marrones se puede conseguir un look magnífico con el cual el bronceado resalte más que nunca. Por si todo esto fuera poco, la tendencia que acaba de imponer Emily Ratajkowski ayuda a mantener una imagen elegante en medio de la playa, ¿te animarías a robarle el look?

Emily Ratajkowski da cátedra de moda para usar bañadores de animal print

La mañana de este miércoles la modelo y madre de un hijo compartió una nueva sesión de fotos por medio de su cuenta oficial de Instagram en la que destacó que es este estampado el que dominará las tendencias de moda playera el próximo verano, aunque para ello hay que seguir algunos detalles como apostar por un bikini con el cual lucir la figura y además poder disfrutar de horas bajo el sol hasta conseguir el bronceado ideal para la temporada, ya sea en la playa o en la ciudad.

"Chicas de ciudad", fue el mensaje que utilizó al dejarse ver posando en el pasto y con un sol radiante a sus espaldas, es decir, el lugar perfecto para lograr una piel bronceada con la cual derrochar estilo. En lo que respecta a su traje de baño, el diseño destaca por el clásico corte triangular en el top y de tiro bajo en el bottom, mismo que sirve para presumir un vientre plano logrado con las rutinas de ejercicio más efectivas.

Por otro lado, el animal print es el famoso efecto que imita la piel de los leopardos y para el que Emily Ratajkowski no dudó en elegir colores sobrios del marrón con distintas tonalidades y que son perfectos para lucir chic en la playa. Por supuesto, su lección de moda no terminó con el bañador, sino con lo estilizado del outfit, pues los accesorios son piezas claves para elevar un look y para lograrlo bastan arracadas, collares y pulseras doradas para lograr una imagen más glamurosa.

Finalmente, la sesión de fotos también confirma que los chongos desenfadados son el peinado favorito de este verano, además que permiten presumir una imagen más juvenil, o bien, combinar el famoso corte de cabello de las "capas fantasma" que tanto la modelo como Kendall Jenner han lucido en las últimas semanas.

