Kendall Jenner se suma la tendencia boho para bañadores en verano

Una de las tendencias preferidas de este 2023 es el estilo boho que una larga lista de famosas ya han comenzado a llevar en sus looks diarios; sin embargo, Kendall Jenner acaba de demostrar que aunque en la ciudad esta estética luce magnífica, lo ideal es presumirla en unas vacaciones en la playa. Así que si ya estás pensando en tu próxima escapada a los destinos tropicales con sol, arena y mar, no te puedes perder su última cátedra de moda.

La modelo es uno de los referentes de moda más importantes a nivel mundial, en especial si de un estilo juvenil y elegante se trata, ya que en más de una ocasión ha encontrado el balance perfecto de estos dos aspectos para coronarse como la mejor vestida. Por si fuera poco, también aprovecha cada oportunidad para lucirse con las mejores tendencias de cada temporada y que este verano están dominadas por los vestidos lenceros y los trajes de baño más glamurosos como aquellos con glitter o con escotes cut out.

La modelo siempre presume los trajes de baño más glamurosos. (Foto: IG @kendalljenner)

A pesar de ello, Kendall Jenner acaba de llegar a demostrar que para lucir icónica en la playa no puede faltar un bañador de dos piezas a rayas, mismo que no sólo resulta muy favorecedor, sino que también es perfecto para sumarse a la tendencia boho chic que pueden llevar mujeres de todas las edades. Por supuesto, para crear el look perfecto los accesorios que marcan esta estética no pueden faltar en la maleta y entre ellos destacan:

Joyería chunky

Sombreros de palma

Kimonos

Sandalias de plataforma o alpargatas

Prendas con estampado cachemira

¿Le robas el look para este verano?, así presumió las tendencias del momento

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mejor amiga de Hailey Bieber compartió una foto desde el espejo con la que presumió las tendencias que se verán este verano y que han causado furor en el mundo de la moda desde el año pasado; sin embargo, su auge se verá una vez que la primavera llegue a su fin. Y es que con ella se van los trajes de baño metalizados o en colores neón para darle paso a una imagen más relajada con el estilo boho.

Y es que como si del 2013 se tratara, los looks cómodos, naturales y elevados a pesar de lo discreto son magníficos para lucir al último grito de la moda y si hay alguien quien marcó aquel año con el estilo boho chic fue sin duda Kendall Jenner, siempre acompañada de su hermana Kylie y de su séquito de amigas. Es por ello que una década después resulta indispensable tomarla como referente a la hora de lucir un bañador y según lo que demostró, un estampado de rayas es la mejor opción para lucir como toda una diva.

Este es el look que no le puede faltar a las amantes del estilo boho. (Foto: IG @kendalljenner)

El truco para lucir un estampado a rayas y así conquistar el verano está en elegir colores neutros que ayuden a conseguir lo boho y entre ellos destacan el blanco y el negro, además de tonos tierra como los verdes y marrones. Con esta icónica combinación, la modelo de marcas de lujo demostró que se puede conseguir un estilo muy elegante y glamuroso, sin descuidar ese lado juvenil que las mujeres de menos de 30 años siempre buscan. Por supuesto, esta tendencia no conoce de edades y se puede llevar incluso hasta los 50 años.

Por otro lado, Kendall Jenner llegó a demostrar que los bikinis son perfectos para derrochar estilo y que contrario a lo que se vio en las últimas semanas, las prendas deben de evitar ser demasiado pequeñas o ajustadas, pues esto es contario a la comodidad que se busca con lo boho. Es por ello que apostó por un bañador clásico con el corte triangular en el top y un tiro alto en el bottom. Algo que merece la pena destacar es que con esta combinación la figura resulta favorecida al marcar una minicintura y lograr un efecto de piernas kilométricas que la modelo tiene de forma natural por su altura.

Finalmente, la estrella de "The Kardashians" dejó en claro que aunque los accesorios en todo tipo de looks los elevan al punto más chic, para este verano y a la hora de llevar un bañador de rayas, lo ideal es apostar por la regla de menos es más y para ello dejar que el estampado sea el gran protagonista de la imagen. A pesar de ello, si aún así en tu maleta quieres llevar otros básicos, las sandalias y sombreros siempre son indispensables.

