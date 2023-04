Belinda sigue los pasos de Salma Hayek; así lleva a México en cada rincón del mundo

El nombre de Belinda se volvió tendencia este miércoles por dejar ver su lado más privado acompañado por ese carisma que la ha convertido en la favorita de millones de personas a nivel mundial, pues si bien es cierto que México fue el país en el que creció y la lanzó a la fama, ella es originaria de Madrid, España. A pesar de ello, tiene muy claro que sus raíces son mexicanas, algo que ha demostrado en más de una ocasión y que no dudó en reiterar al revelar qué es todo lo que lleva en su bolso. ¿La mayor sorpresa?, pues algo que nadie se veía venir y es que sigue los pasos de Salma Hayek.

La actriz de "Bienvenidos a Edén" ya no sólo es la favorita dentro del territorio azteca, sino también de España, país en el que se ha convertido en la gran sensación tras su participación en esta exitosa serie de Netflix y como parte de la promoción del proyecto se dejó ver como nunca antes. En un video para Vogue la intérprete abrió su bolso al mundo entero para dejar en claro que así como un ventilador pequeño o un lujoso perfume dulce no pueden faltar en su bolso, tampoco pueden hacer falta esos toques que ya la colocan como mexicana.

Al abrir su bolso de lujo, la cantante de "Amor a primera vista" inmediatamente demostró que al salir de México no puede olvidarse de los antojitos con los dulces más icónicos y que tanto niños como adultos disfrutan, y la mejor parte es que también los lleva para que sus amigos extranjeros los disfruten. Entre sus favoritos destacan los Skwinkles y los Lucas gusano, pero que aunque son uno de sus mayores gustos, reveló que no le sientan nada bien. "Cuanto dulce, con razón amanezco hinchada", dijo.

Pero más allá de los deliciosos dulces mexicanos de los que Salma Hayek también se ha declarado fanática e incluso ha sorprendido en alfombras rojas con ellos, Belinda también siguió otro de los pasos de la actriz de "Eternals", pues ambas cargan en su bolso un poco de chile y es que en cualquier ocasión puede ser indispensable. Sin embargo, la intérprete de "Luz sin gravedad" aclaró que ella usa este alimento para hacerles bromas a sus amigos.

"Mi salsa Tabasco, no es para mí porque a mí no me gusta el picante, pero me gusta mucho hacer bromas, sobre todo aquí en España me encanta hacerle bromas a mis amigos. Así que cuando están desprevenidos les echo un poquito de salsita picante y empiezan: '¿Pero qué es esto?, ¿qué pasa?, como pica'. Me gusta mucho ver la reacción de los españoles cuando pican la salsa", dijo.