¿Tienes alas de murciélago? Tania Rincón enseña el ejercicio más efectivo para unos brazos firmes

Las alas de murciélago son las peores enemigas de las mujeres, pues en muchos casos se presentan antes de los 30 años para arruinar la firmeza de los brazos y en su lugar con cada movimiento e incluso al realizar el gesto de un saludo, la piel se mueve hacia todas las direcciones dejando ver así una señal de descuido; sin embargo, para nadie es secreto que esta imperfección se puede combatir a cualquier edad. Para ello sólo hay que poner en práctica una efectiva rutina de ejercicio con el cual recuperar la firmeza y poder usar blusas sin mangas sin sentir incomodidad.

Aunque en el Internet hay una infinita lista de ejercicios con los cuales conseguir unos brazos firmes, acabamos de dar con la rutina más efectiva y que se puede realizar sin problema a los 20, 30 40 o después de los 50 años y en todos los casos desaparecerán las famosas alas de murciélago. Se trata de un entrenamiento que sigue Tania Rincón, quien además de ser una de las conductoras más queridas de la televisión, se ha convertido en toda una influencer fitness que no duda en revelar sus mejores trucos para mantener una figura perfecta.

En más de una ocasión Tania Rincón ha usado sus redes sociales para compartir partes de sus entrenamientos y uno de los más aplaudidos precisamente fue este en el que se trabaja la resistencia, fuerza, se quema grasa y se recupera la elasticidad de la piel precisamente para evitar la flacidez. ¿La mejor parte?, es que se puede realizar desde casa, sin la necesidad de herramientas o equipo profesional, además que sólo toma 10 minutos, por lo que no habrá pretexto para realizar este ejercicio todos los días.

Despídete para siempre de los "rollitos" de la espalda con estos dos ejercicios

¿Conoces el Burpee hindú?, es la forma más efectiva para bajar de peso al dormir

Así puedes conseguir unos brazos firmes sin demasiado esfuerzo

Si tú al igual que muchas mujeres sientes inseguridad en tus brazos por tener las incómoda alas de murciélago que se mueven sin que puedas hacer nada al respecto, debes de seguir los pasos de la conductora de "Hoy" para ponerte en forma con un sencillo ejercicio que aunque es de bajo impacto, tiene resultados impresionantes y duraderos. ¿Lo pones a prueba? A continuación te contamos todos los detalles para lograrlo.

Lo primero que tienes que hacer es ir por un banco o ayudarte del sofá de tu casa, aunque lo ideal es encontrar una estructura firme, que no se resbale y que además tenga una altura baja, ya que esto es lo que permitirá realizar el esfuerzo en los brazos; en caso de que no encuentres ninguna superficie segura, realiza los ejercicios en el piso, ya que de esta forma no sólo trabajarás los brazos, sino también el abdomen para así notar una transformación entera.

Para el primer paso del ejercicio es importante que te arrodilles frente al banco, acomodes tus manos sobre la superficie y procures que los brazos estén al mismo ancho que tus hombros; una vez que encuentres el equilibrio estira todo tu cuerpo. Para ello tendrás que levantar las rodillas del piso y llevarlas hacia atrás para que tu cuerpo forme una línea recta. No olvides que tus brazos también tienen que estar perfectamente estirados.

Estas son las posiciones que debes de mantener al hacer este ejercicio. (Foto: IG @taniarin)

Tras mantener la posición anterior de dos a tres segundos, llegó el momento de dar el siguiente paso que presumió Tania Rincón y que consiste en flexionar los codos, siempre manteniéndolos bien pegados al torso, para tratar de llevar el pecho a banco. En este punto es muy importante que la postura se mantenga recta y el esfuerzo se deje en los brazos, ya que se esta forma se dejará en el olvido las alas de murciélago.

Un último truco que debes de considerar al realizar este ejercicio de Tania Rincón es cuidar la respiración, ya que en al elevar el cuerpo y tener los brazos extendidos hay que inhalar; mientras que en cada flexión se debe de exhalar para así notar un mayor esfuerzo. Por otro lado, es importante resaltar que este ejercicio se debe de realizar de 15 a 20 repeticiones y con máximo 3 sets al día para notar los cambios.

SIGUE LEYENDO

Salma Hayek: este es el ejercicio con el que mantiene un vientre plano

Flora intestinal: 3 beneficios que da el ejercicio

Conoce los 7 ejercicios para quemar grasa y bajar la pancita, los puedes hacer en casa y sin equipo