Bellakath se suma a la tendencia del traje de baño con pareo de transparencias

Bellakath es la sensación del mundo de la música y con temas como "Gatita" ha logrado imponerse como nadie; sin embargo, su talento no es lo único con lo que ha conquistado a sus fans, pues también demostró no tener miedo a experimentar con su estilo y presumir los looks más icónicos. Para ello la cantante se suele lucir con prendas entalladas, escotes de moda como el cut out y estilos relajados en chándal, pero hace unas horas sorprendió al lucir el traje de baño que será tendencia este verano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una nueva foto con la que causó sensación entre sus seguidores y el mundo de la moda y es que para la ocasión se olvidó de sus ya tan característicos looks para lucirse con un atuendo playero que tiene todas las tendencias del próximo verano. De acuerdo con la cantante de 24 años, lo ideal es apostar por un traje de baño de dos piezas y lucirlo con un pareo de transparencias.

Frente al espejo, así impuso moda Bellakath

En el outfit que presumió la tarde de este lunes, la ex participante de "Enamorándonos" demostró que este verano los bikinis son ideales para lucirse desde la playa o la alberca y para ello no hay que recurrir a los colores más brillantes como el rojo, sino a los clásicos y que nunca pasarán de moda. El diseño que modeló hace unas horas destaca por tener colores como el negro y el blanco con un juvenil estampado tie dye que resulta muy elegante gracias a tonos neutros y elegantes.

Por otro lado, Bellakath dejó en claro que los diseños tradicionales son ideales para lucir en tendencia durante los próximos meses, pues su traje de baño también resulta icónico gracias a un top con corte triangular; mientras que para la parte inferior un estilo brasileño resulta icónico y glamuroso. Por supuesto, esta dupla es magnífica para presumir una figura llena de curvas y un abdomen firme, aunque para ello se pueden seguir las rutinas de ejercicio de las famosas para conseguir los resultados en poco tiempo.

Cabe destacar que con esta cátedra de moda, la cantante de "La gata de la Agrícola Oriental" también aprovechó para sumarse a la tendencia del pareo de transparencias que está de regreso y que una larga lista de famosas ha presumido en sus vacaciones en la playa; la mejor parte de esta prenda es que es perfecta para convertir el atuendo en algo más chic y relajado. Para ello, Bellakath apostó por una pieza en color negro a juego con su traje de baño.

¿Cuántos años tiene Bellakath?

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, nació el 5 de octubre de 1998 y a sus 24 años se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro de la industria musical y en el mundo del espectáculo. Además, como adelantábamos, también ha conquistado el mundo de la moda con sus looks de impacto y es que siempre tiene los atuendos ideales para robarse todas las miradas; tan sólo al lucir en un elegante traje de baño dejó en claro que los accesorios como joyas se convierten en la dupla ideal para prendas como un pareo.

¿Le robarías el estilo a Bellkath?, no olvides que con este y otros atuendos suele presumir algunas de las tendencias de la temporada y por si esto fuera poco, también es una de las mayores influyentes de las mujeres jóvenes que quieren lucir modernas y arriesgadas; sin embargo, un look como el anterior también se puede lucir sin importar la edad.

