Esmeralda Ugalde impone moda con el traje de baño que será tendencia este verano

Esmeralda Ugalde ya se convirtió en el rostro favorito de TV Azteca y del matutino "Venga La Alegría Fin de Semana", en donde ha logrado conquistar a miles con su carisma; sin embargo, la energía y rostro radiante que transmite en cada transmisión no es lo único que llama la atención. Ahora, la conductora es uno de los referentes más importantes de belleza y moda para mujeres entre los 30 y 40 años que quieren lucir icónicas y en lo que respecta al verano, se ha lucido como nadie más.

Aun faltan varias semanas para la llegada del verano; sin embargo, las famosas no dejan de derrochar estilo con sus mejores looks en los que lo fresco, moderno y femenino acapara todas las miradas, pero además de los atuendos para uso diario la aparición de las tendencias de bañadores ya se ve en redes sociales. Prueba de ello es que este lunes, Esmeralda Ugalde se lució desde la playa con el traje de baño ideal para lucir a la moda, y es que además de un diseño muy chic, también presumió el color que reinará durante los próximos meses.

Un bikini rojo, la obsesión de la temporada y que pueden lucir mujeres de 30 años

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Ana Bárbara compartió una foto desde el Valle de Guadalupe para lucirse con un acertado traje de baño de dos piezas en color rojo brillante, la apuesta ideal para estar en tendencia este verano y robarse todas las miradas por lo resplandeciente del look. A pesar de lo anterior, el corte destaca por ser clásico, elegante y atemporal, es por ello que se trata de la apuesta perfecta para mujeres entre los 30 y los 40 años que quieren usar bikinis.

El diseño destaca por un top triangular y con las ya tan famosas cintas para ajustar detrás del cuello y la espalda, mismos que además son perfectos para conseguir un bronceado uniforme a lo largo de la temporada vacacional. Por otro lado, la parte inferior del bikini presume el tiro bajo que desde la primavera ha causado sensación y con el que se tiene el pretexto ideal para presumir los resultados del gimnasio con un vientre plano y abdomen de acero.

De acuerdo con Esmeralda Ugalde, un look como este sólo está completo si se agregan accesorios que eleven el traje de baño y además le den un balance entre lo elegante y lo juvenil; para ello no dudó en lucir pulseras de colores como el azul que crean un contraste con lo brillante del rojo; mientras que para el resto del outfit, un rostro natural y un cabello con la tendencia del wet look son ideales.

¿Cuántos años tiene Esmeralda Ugalde?

Esmeralda Ugalde nació el 27 de octubre de 1991 y a los 31 años ya es considerada como uno de los referentes de moda juvenil más importantes del país, pues siempre sabe qué lucir y cómo combinar las prendas para verse como una experta en moda. En lo que respecta a los atuendos playeros, en más de una ocasión ha sorprendido con cátedras de estilo y de ellas podemos recuperar que este verano, además de un traje de baño rojo no pueden faltar:

Minishorts de mezclilla

Kimonos estampados

Sombreros

Prendas de crochet

Lentes de sol

Camisetas de botones

Sandalias

Trajes de baño coloridos

