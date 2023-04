Danna Paola enseña a usar top y falda larga con el color que reinará este verano

Falta muy poco para la llegada oficial del verano; sin embargo, dentro del mundo de la belleza y la moda las tendencias ya se adelantaron para dejarnos ver lo que se deberá usar por los próximos meses y si bien las prendas de color verde ya se colocan como las preferidas para lograr un look tropical, Danna Paola acaba de dar con el tono más icónico de la temporada y no dudó en lucirlo de pies a cabeza con un look monocromático con el que conquistó las redes sociales y de nueva cuenta se coronó como toda una fashionista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante y actriz acumula 34.7 millones de seguidores, compartió una sesión de fotos con la que se coronó como la más bella y la mejor vestida, pues demostró que el color naranja reinará este verano. La mejor parte de su atuendo es que también recupera todas las características que ayudarán a cualquier mujer de menos de 30 a lucir al último grito de la moda, además de fresca gracias a la seda y a un escote arriesgado en una falda larga. ¿Le robarías el look?

Danna Paola impone moda con look monocromático y escote arriesgado

En su lección de estilo, Danna Paola apostó por un look monocromático en color naranja, mismo que resulta muy brillante y fresco gracias a la textura de la seda; de hecho esta combinación de top con falda larga es ideal para comenzar a lucir otras tendencias y así dejar en el pasado lo famosos vestidos lenceros que en las últimas semanas se han apoderado del mundo de la moda. Por otro lado, con estas dos prendas la actriz creó el balance perfecto entre lo aesthetic con un escote y lo elegante gracias a la camisa.

Para la ocasión la intérprete de "Amor ordinario" apostó por un top que recupera la forma de una camisa de cuello y botones, en la que las mangas largas también le dan un toque extra de elegancia a la imagen; mientras que la forma corta resultó ideal para presumir un abdomen de acero y vientre plano gracias a los resultados de intensas rutinas de ejercicio. En esta prenda destaca el color que será tendencia este verano y es un naranja oscuro que recupera su brillo gracias a la seda.

En el mismo color Danna Paola visitó una falda larga de tiro alto y con caída recta para lograr esa imagen chic que amerita su viaje a Nueva York, en donde ha asistido a eventos con firmas de lujo. Por supuesto, la princesa del pop latino no dudó en darle un versión muy juvenil y arriesgada a su look entero gracias a un escote en esta segunda prenda con el que se consigue un lado revelador y es que el diseño cuenta con una abertura lateral del ruedo hasta el tiro, pero que se acompaña con cadenas para agregar glamur al outfit.

Con este top y falda larga, la famosa de 27 años dio una sorprendente lección de moda para conquistar el verano con las prendas más frescas, glamurosas y en tendencia; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para terminar de robarse todas las miradas gracias a su belleza. Pues para combinar su look también se arriesgó con un maquillaje en el que las sombras de ojos y los labios recuperan ese color anaranjado de las prendas y otorgan mucha luz al rostro.

Finalmente, los accesorios que agregó Danna Paola a su outfit digno para la ciudad de la moda destacan por el lujo con anillos y pulseras doradas que elevan atuendo; mientras que un par de sandalias metálicas y con tacón resultaron magníficas para acompañar el impactante escote de la falda. ¿Y tú, lucirías una combinación como esta?, no olvides que no es la primera vez que la cantante recurre al naranja como el color perfecto para triunfar en el verano.

