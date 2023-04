Rosalía: 3 formas de usar botas altas en tus outfits para estar a la moda

La cantante española Rosalía además de ser conocida por su música, también ha resaltado por su estilo a la hora de vestir ya que la estética “y2k” se convirtió en su esencia, pero desde que el disco “Motomami” salió a la venta la forma en la que lucía sus outfits arriba y abajo del escenario cambió y, mostrándose en una nueva faceta, adoptó el uso de botas "over the knee" (arriba de la rodilla) como uno de sus distintivos más marcados.

Usando esta tendencia con prendas como microvestidos y pantalones, ha demostrado la versatilidad que existe para este tipo de zapatos, por lo que muchas personas han intentado incorporar las botas altas a su día a día y aunque a veces puede ser un tanto difícil debido al balance con las demás prendas, Rosalía ha dado muchos ejemplos de como usarlas para crear un estilo único, por lo que aquí te mostramos tres opciones para que luzcas como toda una Motomami en cualquier ocasión.

Botas de color brillante

En su gira por España, se le vio usando constantemente un par de botas color azul y aunque muchas personas le tengan miedo a un color que suele ser tan brillante, si se combina de la manera correcta se puede crear un efecto único. Rosalía demuestra que este calzado es ideal para dar un toque de color a los outfits monocromáticos, en los que idealmente se pueden usar colores blancos o negros para crear contraste y las botas azules con las que el look dejará de verse “plano”.

Las botas de cualquier color pueden ser un acento en el look.

Fotografía: Instagram/@rosalia.vt

En este ejemplo ella usa un top blanco y ligeramente transparente a juego con una falda del mismo color con una abertura pronunciada en la pierna, esto crea un balance entre las botas largas y el conjunto holgado. Es así como se pueden combinar incluso prendas ajustadas con otras que no lo son tanto para llevar la atención a todo el conjunto.

Botas largas con pantalón

Este tipo de calzado no sólo se puede usar con vestidos cortos ya que Rosalía también se ha atrevido a combinarlas con pantalones en un look totalmente negro, esto puede ayudar en climas donde el frío es bastante intenso o la lluvia no se detiene. Para que el outfit sea un éxito se debe buscar un pantalón entallado que también puede estar fabricado con alguna tela que contenga patrones que combinen con el calzado y las botas deben ser un poco más amplias en la parte que llega la rodilla para así tener mayor movilidad cuando se usan con el pantalón debajo de ellas.

Puedes intentar este look monocromático.

Fotografía: Instagram/@rosalia.vt

Botas que simulan calcetas largas

Para que las botas largas y las prendas de ropa luzcan de manera completa, Rosalía ha demostrado que es mejor combinarlas con faldas o vestidos muy cortos y pegados, lo que también da el efecto de tener unas piernas más largas. Pero si aún no te atreves a usar botas muy rígidas, la cantante también ha lucido un par de ellas que simulan ser calcetas largas, lo que le da un extra de comodidad y la versatilidad de poder usarlas a cualquier altura de la pierna ya que pueden ajustarse con pequeños pliegues para encontrar el largo que más te guste.

Las botas que simulan calcetas largas son una cómoda opción.

Fotografía: Instagram/@rosalia.vt

Para este estilo de botas es recomendable usar vestidos cortos para que se note el balance entre la prenda y el calzado, también se puede optar por un look monocromático o combinar las prendas de acuerdo al color de las botas para así sacarle el máximo provecho a esta compra.

