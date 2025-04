Niños buscan a Jesús en Capultitlán

La gente de la delegación Capultitlán, al sur de Toluca, celebra la Semana Santa de manera diferente. Conserva desde hace más de 100 años una tradición donde niñas y niños de todas las edades acompañan a Malco, El Espía, a buscar a Jesús por las calles.

El viernes y domingo previos al Viernes Santo, montado a caballo y ataviado con ropas españolas, capa, máscara y silbato, Javier Mora, el hombre detrás de Malco, sale de su casa y, junto a decenas de menores que van en bicicleta, triciclos, carritos o motos, silba en todas las esquinas.

Javier se prepara física, emocional y espiritualmente desde hace 15 años para representar a El Espía, algo que le emociona, un papel que además le da energía y del que sabe que tiene que ser responsable.

Su camino para representar a este personaje comenzó desde que era un niño, un papel que heredó de su papá; desde ese entonces se quedó con la idea de algún día ser él quien se montara en el caballo y anduviera recorriendo las calles de Capultitlán.

"Tengo un hermano y no le interesó seguir con la tradición de mi papá, del vigía. Cuando era chiquito, mi papá escenificaba el personaje y los niños me decían '¡ah mira, ahí va el hijo de El Espía!'. Crecí con eso y me dije que tenía que ser El Espía y me quedé con esa idea. De ahí es que nace", dijo.